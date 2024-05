Dragon Ball Daima: pubblicate nuove immagini promozionali

Dragon Ball Super deve ancora annunciare quando i fan dell’anime vedranno il ritorno della serie televisiva, ma fortunatamente, la Toei Animation riporterà indietro Son Goku e gli amici questo autunno. Dragon Ball Daima è una storia completamente originale creata con un importante contributo del creatore della serie Akira Toriyama, che ha aiutato a costruire questo nuovo racconto prima della sua tragica scomparsa quest’anno. Ora, la serie spin-off ha pubblicato un nuovo sguardo su Son Goku e Shenron per entusiasmare i fan in vista del rilascio dell’anime questo autunno.

Per coloro che desiderano un ripasso su cosa sarà Dragon Ball Daima, l’adattamento anime originale avrà luogo nel periodo successivo alla morte di Kid Buu ma prima dell’inizio di Dragon Ball Super. Ciò significa che i combattenti Z probabilmente non avranno accesso a trasformazioni come Ultra Istinto, Super Saiyan Blu e Super Saiyan God, per citarne alcune.

La grande sfida che Goku e compagni affronteranno è che sono stati trasformati in bambini, con Son che sembra fare squadra con i Kaioshin per scoprire perché è accaduto questo evento. Ancora non è stato rivelato se questo nuovo stato getterà un bastone tra i livelli di potenza dei combattenti Z.

Sebbene i cattivi responsabili della trasformazione dei combattenti Z in bambini debbano ancora rivelare le loro identità, è stato rivelato che le Sfere del Drago sono responsabili di questa trasformazione. Naturalmente, quando Daima è stato annunciato per la prima volta, molti fan dello shonen hanno immediatamente pensato a Dragon Ball GT. La serie al di fuori della continuità ha visto Goku trasformato in bambino grazie a una sinistra versione delle Sfere del Drago, introducendo anche alcune trasformazioni e personaggi particolari nella lore.

Dragon Ball Daima catturerà sicuramente l’attenzione di molti fan dell’anime non solo grazie al ritorno dei combattenti Z sul piccolo schermo, ma anche grazie a questo che è uno dei progetti finali a cui Akira Toriyama ha partecipato. Dopo la tragica scomparsa del mangaka, il manga di Dragon Ball Super è andato in pausa indefinita, lasciando molti a chiedersi cosa riserva il futuro per i combattenti Z sia nell’anime che nel manga.

Fonte Comic Book