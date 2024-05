Dragon Ball: Sparking! Zero, la data d’uscita potrebbe essere stata leakata

I fan di Dragon Ball hanno atteso con impazienza l’uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero, nonostante né Bandai Namco né Spike Chunsoft abbiano ancora annunciato una data ufficiale. Tuttavia, se una nuova fuga di notizie si rivelerà accurata, potremmo finalmente sapere quando uscirà il nuovo gioco di Dragon Ball. Secondo alcune operazioni di datamining sul sito di Bandai Namco, si è scoperto che Dragon Ball: Sparking! Zero potrebbe essere pubblicato il 1° ottobre di quest’anno per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

La fuga di notizie

La notizia di questa presunta data di uscita arriva dallo YouTuber SergioM3R (tramite DbsHype), il cui canale è tornato alla ribalta questa settimana con un nuovo video che parla della data trapelata. Secondo SergioM3R, le informazioni pubblicamente disponibili grazie al datamining del sito di Bandai Namco indicano che Dragon Ball: Sparking! Zero uscirà il 1° ottobre.

Dettagli del datamining

Basandosi sulla presentazione delle informazioni di SergioM3R, diversi giochi di Bandai Namco elencati sul sito dell’editore mostrano voci specifiche per ogni gioco, inclusi il titolo, un ID speciale e la data di uscita. SergioM3R ha omesso alcune informazioni sui giochi che non hanno ancora una data di uscita, concentrandosi solo su Dragon Ball: Sparking! Zero.

Lo YouTuber ha riconosciuto che ci sono state alcune piccole incongruenze, come la data di uscita di Elden Ring che non corrisponde a quella del DLC Shadow of the Erdtree, ma a parte questo e un altro esempio, il resto delle date corrisponde perfettamente, il che dà motivo di credere che anche quella di Dragon Ball: Sparking! Zero sia accurata.

La logica della data di rilascio

Oltre alle altre date nel datamine che coincidono con i rispettivi giochi a supporto di questa affermazione, la presunta data di uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero cade di martedì, un giorno comune per il rilascio di nuovi giochi insieme ai giovedì e venerdì. Il martedì potrebbe permettere a Dragon Ball: Sparking! Zero di offrire un accesso anticipato il venerdì per coloro che hanno acquistato un’edizione speciale del gioco, se questo è pianificato, anche se Bandai Namco non ha indicato che ci sarà un periodo di accesso anticipato per questo gioco di Dragon Ball.

Conclusione

Sebbene Bandai Namco non abbia ancora confermato ufficialmente la data di uscita, le informazioni trapelate tramite il datamining lasciano sperare che Dragon Ball: Sparking! Zero possa arrivare il 1° ottobre. I fan dovranno restare sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e conferme ufficiali, ma l’attesa per il nuovo gioco di Dragon Ball potrebbe presto giungere al termine.

Fonte Comic Book