Tra le uscite J-POP Manga del 22 maggio 2024 troviamo il decimo e conclusivo volume della serie thriller La nave di Teseo.

Shin Tamura riuscirà a trovare il vero responsabile dell’avvelenamento di massa della scuola elementare per il quale è stato incolpato suo padre? Oppure un nuovo salto nel passato cambierà ancora una volta la linea temporale?

Continuano Choujin X 8, Don’t Call it Mystery 6, La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 12, Lei e il suo Cane da Guardia 5, Zombie 100 14.

Saranno inoltre disponibili le prime due edizioni speciali dedicate al festeggiamento dei J-POP 18!

Squalificati – Ranger Reject 1, disponibile nell’esclusiva variant Anime Edition, e Tokyo Revengers 1, entrambe in CUT PRICE.

Edizioni BD presenta The Frontier 1. La serie fanta-western di Jacopo Paliaga e Jacopo Fioriniello approda su carta dopo aver debuttato come webtoon tra gli originals della piattaforma di intrattenimento digitale TacoToon.

Far west, 1870. Una tempesta di polvere, fulmini e lamenti demoniaci sta inghiottendo una città dopo l’altra. Ora, è il turno di Caldwell, cittadina a pochi chilometri dal margine della tempesta. Un giorno in città arrivano i membri di un’organizzazione chiamata La Frontiera che affermano di essere lì per salvare i cittadini. Sono davvero degli eroi? O sono piuttosto dei messaggeri di morte legati all’orrore che abita il centro della tempesta?

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 22 maggio 2024.

Le uscite J-POP Manga del 22 maggio 2024

RISTAMPE

Tomie – JUNJI ITO COLLECTION

Frieren – Oltre la fine del viaggio 7

Pokémon – La Grande Avventura BOX VOL. 18-19

Pokémon – La Grande Avventura BOX VOL. 20-23

Zelda PERFECT EDITION 1 – Ocarina of Time

Zelda PERFECT EDITION 3 – A LINK TO THE PAST/MAJORA’S MASK

Tokyo Ghoul 2, 3, 5, 6, 7

Oltre le Onde 1

I diari della Speziale 1, 3, 4

USCITE DIGITALI

Choujin X 08

La nave di Teseo 10

My charms are wasted 06

Skip & Loafer 4 e 5