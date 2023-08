Vinland Saga: Yukimura parla della violenza e della guerra nel manga

Vinland Saga è sicuramente uno dei manga più originali di sempre, con un approccio non convenzionale alla guerra. E proprio questo è uno dei fattori che ha reso la serie un successo globale. Scritto e disegnato da Makoto Yukimura, l’epopea storica esplora la vendetta, la violenza e, sorprendente, l’agricoltura. La seconda stagione dell’anime è considerato il migliore in assoluto del 2023, e la visione unica della guerra della serie ha suscitato diversi dibattiti fra i fan. E di recente Yukimura stesso ha parlato della sua visione personale della violenza.

L’ultima apparizione in pubblico del mangaka risale al recente evento del Comic-Con di San Diego. In questa occasione Yukimura ha parlato del suo manga. Più precisamente ha parlato dell’approccio della sua storia alla violenza, ammettendo che i lettori che amano queste cose cercheranno un altro manga da leggere.

Il mangaka ha esattamente detto che a coloro che piace la sua storia per l’aspetto violento, a un certo punto potrebbe non riuscire più a soddisfare le loro aspettative. “Chi davvero vuole leggere storie violente, dovrebbe prendere in considerazione L’Attacco dei Giganti” ha confessato. Ma è anche consapevole del fatto che i lettori sono rimasti legati al Thorfinn dei tempi passati. Infatti ha letto diverse lamentele sul drastico cambiamento della caratterizzazione di Thorfinn.

Proseguendo, il mangaka ha dato sfogo alla sua personale filosofia sulla violenza e la guerra. E sembra che Yukimura sia un pacifista in tutto e per tutto. “Anche se il governo mi dicesse di andare in guerra, non ci andrei mai. Preferirei andare in prigione piuttosto che arrendermi e impugnare una pistola” dice Yukimura. A suo avviso se tutti su questo pianeta avessero lo stesso modo di pensare, non ci sarebbe nemmeno l’idea della guerra. Il mangaka spera che le giovani generazioni condividano questo tipo di valore in futuro.

Chiaramente, la risposta ponderata di Yukimura dimostra che ha soppesato la questione molte volte. La guerra è una delle cose più brutte di questo mondo e Vinland Saga ha rappresentato questa verità più e più volte. Thorfinn potrebbe essere nato in un mondo violento, ma con la seconda stagione di MAPPA, sta cercando chiaramente di cambiare il suo futuro, allontanandosi da quella violenza. Si tratta di un procedimento chiaramente non semplice, in quanto Thorfinn lotta per contenere la rabbia che ha generato nel corso degli anni.

