Barbie è stato e sarà sempre uno dei lungometraggi più discussi della storia del cinema: nel bene o nel male. Nel lungometraggio diretto da Greta Gerwing sono presenti alcuni temi molto interessanti e profondi e proprio per questo degni di essere discussi. Come leggiamo su Comic Book per esempio, di recente Hiroya Oku, autore di Gantz ha detto la sua sul film in questione.

Il mangaka si sofferma sul concetto di femminismo presente nella pellicola, forse un po troppo esagerato e fuori contesto per l’artista Oku. La sua dichiarazione è la seguente: “Ho visto il film di Barbie. Inizialmente era molto simpatico e carino: davvero gradevole, ma il tutto si è affievolito nella seconda parte.

Il racconto è diventato fortemente femminista e si calcava molto sul fatto di rappresentare delle donne indipendenti che non hanno bisogno di un uomo. L’America va fiera di aver prodotto un film del genere?”. L’opinione di Hiroya Oku non è stata ben accolta dal pubblico, che si è domandato dove fosse il problema inerente agli argomenti femministi.

Barbie: l’autore di “Ganzt” critica i temi del film di Greta Gerwing

Seeing Gantz creator Hiroya Oku seemingly getting the heat from feminists about his opinion on the Barbie movie is certainly something I hadn't had on my bingo card this year… — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) August 12, 2023

Barbie è senza dubbio una pellicola spartiacque per via dei temi trattati, e quindi non è semplice mettere d’accordo tutti, anche se alla fine ognuno ha il diritto di avere la propria opinione. Nonostante gli enormi incassi il film non è stato un grande successo in Giappone per via dei meme a tema “Barbenheimer”, dove si è spesso scherzato sulla bomba atomica.

Infatti dopo alcune immagini scherzose sul tragico evento di Hiroshima, l’utenza nipponica ha criticato aspramente sia Barbie che Oppenheimer appunto, per via delle tematiche inserite nei meme anche dalle pagine ufficiali dei due film. Il femminismo e il mondo in cui è stato rappresentato da Barbie ha senza dubbio diviso il pubblico, così come dimostra anche la vicenda mostrata in questa sede.

