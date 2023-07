Neon Genesis Evangelion è una delle opere più influenti di sempre e spesso e volentieri è protagonista di questo genere di crossover. Questa volta è toccato a Barbie, uno dei film più attesi degli ultimi mesi dalla popolazione mondiale. In un periodo come quello estivo è sempre difficile portare la gente al cinema, ma la manovra “Barbhenimer” di certo donerà man forte all’industria cinematografica.

Come accennato spesso e volentieri opere così commerciali diventano dei crossover divertenti e anche delle opere interessanti vere e proprie, così come possiamo leggere su Comic Book e vedere dal profilo Twitter di @ThatStephC. L’artista ha creato una fusione tra Evangelion e Barbie dal titolo “The End of Barbie”; potete visionarla qui.

Per comunicare il tutto alla grande l’artista ha ovviamente deciso di scegliere uno dei poster e delle immagini più conosciute e influenti dell’opera animata diretta da Anno, uno dei registi giapponesi più importanti di sempre nel mondo insieme a tanti altri.

L’immagine rappresenta uno sfondo “Vaporwave”, o vintage se vogliamo generalizzare con delle sfumature che mescolano la potenza visiva di Evangelion con quella di Barbie. Inoltre non manca la figura intera sullo sfondo, mentre notiamo la testa di Margot Robbie a metà e in primo piano sullo sfondo, richiamando appunto una delle immagini del fanchise più importanti di sempre.

Neon Genesis Evangelion è il virale crossover con Barbie

Evangelion è un’opera che conoscono quasi tutti ed è spesso presente in questo genere di crossover sempre e comunque interessanti e divertenti da ammirare. Barbie sta per approdare in America, nel mondo e anche in Italia e questo tributo andato virale ha quasi toccato 4 milioni di visite da parte del pubblico, confermando l’interesse e l’attesa dietro tale lungometraggio.

Voi cosa ne pensate di questa piccola opera? State attendendo con ansia il film anche voi? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book – Twitter