Zom 100: Bucket List of the Dead: nuovo slittamento dell’anime

Zom 100: Bucket List of the Dead è un manga giapponese scritto da Haro Aso e illustrata da Kotaro Takata. Ha fatto il suo debutto sulla rivista di manga seinen Shogakukan Monthly Sunday Gene-X da ottobre 2018. Al momento la serializzazione del manga è in corso e i capitoli sono raccolti in quattordici volumi a partire da giugno 2023.

Ricordiamo a tutti fan o a coloro che sono incuriositi dalla serie, che l’adattamento anime è andato in onda quest’estate con grandi elogi. Questo ha caricato di aspettative molti spettatori, ma con il presente articolo riportiamo che l’anime subirà alcuni slittamenti. Non molto tempo fa, l’anime ha già dovuto rallentare la programmazione di un episodio a causa delle difficoltà meteorologiche in Giappone. Questa volta, però, si tratta di un altra situazione.

Le informazioni provengono direttamente dal team di Zom 100: Bucket List of the Dead, pubblicate sulla pagina Twitter ufficiale. L’episodio 6 dell’anime non sarà trasmesso la prossima settimana come previsto. Questo perché i Campionati mondiali di atletica leggera si svolgeranno la prossima settimana e quindi una gara occuperà la fascia oraria dedicata all’anime.

Naturalmente, nonostante questo l’anime è ancora molto seguito e atteso, nonostante queste pause. Dopotutto, la serie post-apocalittica è stata definita una boccata d’aria fresca per il genere. Zom 100 esplora la libertà che deriva dalla caduta della società e, grazie alla sua animazione di alto livello, l’anime ha da subito riscosso grande successo tra i fan.

L’anime è visibile su Crunchyroll sottotitolato in italiano e questa serie manga e anime seinen di successo si concentra sulle vicende del protagonista principale Akira Tendo. Si tratta di un 24enne che vive in un appartamento pieno di spazzatura. Un giorno guarda un film di zombi con occhi privi di vitalità e ricchi di invidia. Dopo aver trascorso tre anni difficili anni in una società di sfruttamento in Giappone, il suo spirito è spezzato. Non riesce nemmeno a trovare il coraggio di confessare i suoi sentimenti alla sua bellissima collega Ohtori. Ma una mattina, si imbatte nel suo padrone di casa che sembra essere un altro inquilino. Ora l’intera città brulica di zombi, e anche se sta scappando per salvarsi la vita, Akira non si è mai sentito più vivo.

Fonte – Comicbook