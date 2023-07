MAPPA: data di uscita e primo trailer del nuovo progetto anime

MAPPA è uno dei migliori studi di animazione giapponesi degli ultimi anni e ha raggiunto un forte successo tra i fan attraverso titoli come l’Attacco dei Giganti, Jujutsu Kaisen e Vinland Saga.

Con il presente articolo vogliamo riportare che lo staff del film anime originale di Mari Okada e MAPPA dal titolo “La fabbrica illusoria di Alice e Therese” ha rilasciato il primo trailer di questo nuovo progetto. Il trailer mostra in anteprima la sigla di Miyuki Nakajima “Shin-on” (Heartbeat), e conferma anche i personaggi con i rispettivi doppiatori.

Il film debutterà il 15 settembre e vedrà Junya Enoki nei panni del protagonista quattordicenne Masamune Kikuiri, Reina Ueda nei panni del compagno di classe di Masamune Atsumi Sagami e Misaki Kuno interpreterà la misteriosa ragazza Itsumi. Inoltre ci sarà anche Koji Seto nei panni di Akimune Kikuiri, ossia il padre del protagonista Masamune, che lavora in un’acciaieria.

Il film è incentrato sullo studente del terzo anno delle scuole medie Masamune, che vive in una città dove il tempo si è fermato. Il motivo è legato ad un’esplosione improvvisa in una fabbrica di acciaierie, che ha bloccato tutte le uscite della città. Per sperare che un giorno tutto torni alla normalità, agli abitanti della città è vietato cambiarsi e vivono la loro cupa vita quotidiana.

L’enigmatico compagno di classe di Masamune, Atsumi, lo conduce un giorno al quinto altoforno della fabbrica dell’acciaieria, e lì incontrano una ragazza allo stato brado, incapace di parlare. L’incontro tra Masamune e queste due ragazze sconvolge gli equilibri del mondo. L’inarrestabile “impulso amoroso” dei ragazzi e delle ragazze, stanchi della vita di tutti i giorni, inizia a distruggere il mondo.

Okada si occupa della scrittura e della regia del film, che MAPPA aveva originariamente annunciato nel 2021. Okada è anche accreditato del lavoro originale e inoltre ha anche scritto un romanzo del film che Kadokawa Bunko ha pubblicato il 13 giugno.

Tadashi Hiramatsu sarà l’assistente alla regia e Yuriko Ishii si occuperà dei disegna dei personaggi e funge da capo direttore dell’animazione. Kazuki Higashiji dirige la grafica. Prosegue dunque a gonfie vele l’anno prolifico di MAPPA, che continua a offrire tanti contenuti ai fan.

