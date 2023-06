Jujutsu Kaisen sigla un nuovo record di vendite con il volume 23

Jujutsu Kaisen è uno dei manga Shonen più amati e seguiti di sempre scritto e illustrato da Gege Akutami. La storia segue un giovane liceale di nome Yuji Itadori, che si ritrova coinvolto nel mondo degli spiriti maledetti e degli stregoni. Infatti diventa l’obiettivo da proteggere, in quanto ingoia il dito maledetto di Sukuna per proteggere i suoi amici. Ma così facendo non fa che diventare il contenitore della maledizione più forte e temuta del mondo.

E il mondo creato da Gege Akutami è fondamentalmente popolato da tantissimi spiriti maledetti, ossia creature malvagie che si nutrono delle emozioni negative degli esseri umani. E protagonista, Yuji, si unisce alla scuola degli stregoni, un’organizzazione che ha l’obiettivo di debellare questi spiriti maledetti e proteggere le persone comuni, che non riescono a vederli.

Il successo di Jujutsu Kaisen non è un mistero. In termini di vendite, parliamo della quinta serie manga più venduta nel 2020. E, a partire da gennaio 2021, il manga ha raggiunto le 20 milioni di copie in circolazione, comprese le versioni digitali. Ad aprile 2021 il manga aveva oltre 45 milioni di copie in circolazione, poi aumentate a 50 a maggio. E con il presente articolo vogliamo riportare un ulteriore record della serie shonen.

Jujutsu Kaisen ha infatti raggiunto ben 80 milioni di copie in circolazione in viste dell’uscita del volume 23, stando a quanto riporta il numero 31 di Weekly Shonen Jump. Il volume 23 arriverà infatti in Giappone il 4 luglio di quest’anno e conterrà 9 capitoli.

L’attesa dei fan è pressante, soprattutto perché adatterà, finalmente, il passato di Gojo. Per quanto riguarda invece l’adattamento anime, questo ha debuttato sul piccolo schermo con la prima stagione nel 2020. Studio MAPPA si occupa del suo sviluppo e l’anime è preceduto dal film intitolato Jujutsu Kaisen 0. Quest’anno è attesa la seconda stagione, che sarà lanciata su Crunchyroll il 6 luglio

La serie affronta temi come l’amicizia, il coraggio, la responsabilità e la lotta contro il male. Jujutsu Kaisen è apprezzato per i suoi combattimenti dinamici e la caratterizzazione dei personaggi. Oltre all’anime, il manga ha ottenuto un grande successo, diventando una delle serie più popolari degli ultimi anni in Giappone e all’estero.

Fonte – TWITTER (WSJ_manga)