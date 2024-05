One Piece 1114: il manga anticipa un nuovo pericolo “atomico”

L’arco narrativo di Egghead di One Piece ha introdotto ai fan alcuni nuovo personaggi ma sicuramente finora Vegapunk è quello più importante e determinate in questa fase della saga finale di One Piece. Con l’arrivo dei Pirati di Cappello di Paglia sull’Isola del Futuro, lo scienziato è riuscito a rivelare alcuni segreti chiave riguardanti la Rotta Maggiore.

Mentre l’ex dipendente del governo mondiale è stato in grado di rivelare al mondo la teoria del “Grande Diluvio” che annuncia il destino della Rotta Maggiore, esiste un’altra teoria secondo cui i fan di Cappello di Paglia pensano che Rufy e compagnia avranno un problema atomico tra le mani.

Il “Grande Diluvio” si riferisce al pericoloso destino verso il quale l’intero mondo creato da Eiichiro Oda sta andando. Infatti il nuovo mondo sarà presto inghiottito dal mare. Si tratta di un fatto confermato da Vegapunk prima della sua morte per mano dei Cinque Anziani. Sebbene lo scienziato abbia condotto estesi esperimenti sul Frutto del Diavolo, è stato anche responsabile di più di alcuni aspetti del regno del Governo Mondiale. Introdotta per la prima volta nel capitolo 1060 del manga di One Piece, la “Fiamma Madre” è una delle più grandi creazioni di Vegapunk, poiché l’ex impiegato militare ha creato una fonte di energia. Sfortunatamente, questa stessa energia potrebbe rivelarsi un problema per Rufy e il suo equipaggio.

Come documenta questa nuova teoria, la Fiamma Madre di Vegapunk potrebbe essere proprio di natura atomica. Sulla centrale elettrica che alimenta Future Island, è esposto il simbolo “A&Mu”, che può essere un altro modo di dire “atomo” in Giappone. Se le armi e gli oggetti atomici verranno introdotti nella saga finale di One Piece, le sfide che i Cappelli di Paglia dovranno affrontare saranno mai viste prima.

Chiaramente sono tanti i punti interrogativi rimasti senza una risposta e i fan leggeranno le vicende dei cappelli di paglia con molta attenzione e impazienza. Al momento l’adattamento anime è in corso, avendo fatto il suo ritorno a inizio anno proprio con l’arco di Egghead disponibile in streaming sia su Netflix che si Crunchyroll.

Fonte – Comicbook