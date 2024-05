Berserk: The Black Swordsman, pubblicato un nuovo trailer

Dopo Berserk: Memorial Edition, i fan dell’anime si sono chiesti se l’Armata dei Falchi tornerà ufficialmente con un nuovo progetto. Mentre alcuni sono disposti ad aspettare il ritorno del Guerriero Nero, altri stanno prendendo l’iniziativa. Studio Eclypse è uno di questi ultimi: i fan animatori hanno rilasciato un nuovo trailer per un progetto anime che ricreerà archi narrativi già visti e animerà per la prima volta scene del manga.

Gli Sforzi dei Fan per Rivisitare Berserk

Studio Eclypse non è l’unico studio di fan che si sta dedicando a Berserk. Di recente, ARCHE Studio ha condiviso un episodio che tenta di creare una seconda stagione dell’adattamento anime del 1997 di Berserk. Mentre la serie anime dei fan di Eclypse coprirà alcuni degli stessi materiali, è chiaro che i creatori di Berserk: The Black Swordsman intendono esplorare materiale che non è mai stato adattato dal manga.

Nella storia originale di Kentaro Miura, Guts non affronta solo l’Apostolo serpente, ma anche il sinistro “Conte”, un perfetto antagonista per introdurre i fan a questa oscura storia. Nel nuovo trailer, non solo vediamo nuove animazioni di Eclypse, ma i fan di Berserk ricevono la conferma che il nuovo progetto arriverà nel 2025.

Berserk: Memorial Edition e Nuove Scene

L’ultima adattazione anime ufficiale sulla Banda del Falco, Berserk: Memorial Edition, non era completamente inedita. La serie anime ha infatti utilizzato filmati dalla trilogia di film che hanno portato Guts e la sua compagnia sul grande schermo. Fortunatamente, l’anime recente ha fornito alcune scene eliminate che non erano state incluse nella versione originale, offrendo ai fan di Berserk alcune nuove scene da gustare.

Il Futuro del Manga di Berserk

Per quanto riguarda il manga originale, Berserk ha continuato dopo la tragica scomparsa del creatore Kentaro Miura. Gli amici di Miura, lo scrittore Kouji Mori e gli artisti di Studio Gaga, si sono assunti la responsabilità di terminare la storia usando note e discussioni avute con Kentaro stesso. Grazie agli eventi attuali del manga, il Guerriero Nero potrebbe desiderare che la serie non fosse mai tornata, dato che Griffith non è mai stato così potente e il finale sembra prossimo.

