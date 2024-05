Demon Slayer 4: svelata la sinossi ufficiale del secondo episodio

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è finalmente tornato sul piccolo schermo con l’attesissima quarta stagione dell’anime. Dopo la conclusione della terza stagione che ha adattato l’arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana, la quarta stagione ha dato il via a una nuova serie di eventi. Intitolata Verso l’allenamento dei Pilastri, l’anime ha rilasciato una breve anticipazione del secondo episodio attraverso una sinossi ufficiale.

Il primo episodio del nuovo arco narrativo ha anticipato che Tanjiro Kamado e il resto dei suoi alleati si alleneranno per diventare ancora più forti per i prossimi attacchi di Muzan Kibutsuji. Ma mentre l’Hashira sembrava non accettare questo nuovo piano, era chiaro che l’Hashira dell’Acqua, Giyu, si era opposto per qualche motivo sconosciuto. Non solo questo, ma il primo episodio della quarta stagione ha rivelato che Tamayo viene contattato. Demon Slayer: Verso l’allenamento dei Pilastri ha rivelato il titolo e la sinossi dell’episodio 2, che darà sicuramente alcune risposte alle domande generate dopo il primo episodio.

Il secondo episodio della quarta stagione di Demon Slayer si intitola “Il dolore del Pilastro dell’Acqua Tomioka Giyu” e sarà disponibile domenica 19 maggio in Giappone in streaming esclusivamente su Crunchyroll. Per quanto riguarda cosa aspettarsi dall’episodio, il sito ufficiale dell’anime lo anticipa con una sinossi che riportiamo di seguito:

“Il corvo di Kagaya Ubayashiki appare improvvisamente davanti a Tamayo e lo invita al quartier generale degli Hashira. Nel frattempo, Tanjiro, che sta riposando alla villa delle farfalle, riceve una lettera da parte di Kagaya“. Come i fan si sarebbero aspettati dopo il primo episodio, l’anime andrà avanti sulla vicenda legata a Tamayo.

Coloro che non hanno ancora guardato il primo episodio di Demon Slayer, la quarta stagione è disponibile in streaming su Crunchyroll. Allo stesso modo è possibile recuperare le prime tre stagioni della serie anime e il lungometraggio Mugen Train. Uno degli aspetti più ignoti di questa quarta stagione è la sua durata. Questo deriva dal fatto che l’arco dell’Hashira Training è tra i più brevi del manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge. Se Ufotable dovesse rispettare e seguire fedelmente il materiale del manga, allora questa quasta stagione si concluderà presto, ma al momento non ci sono informazioni ufficiale per poter rispondere. Mentre la lotta contro i demoni si avvicina rapidamente alla fine, è tempo di prepararsi per le battaglie finali.

