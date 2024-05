One Piece: svelato il primo trailer del romanzo su Zoro

One Piece ha introdotto un numero importante di personaggi e nonostante siano passati tanti anni dalla sua serializzazione, il manga ne presenta ancora di nuovi. Tuttavia ci sono molti personaggi di spessore e da sempre al centro delle vicende piratesche che hanno ancora tante ombre sulla loro vita.

Monkey D. Rufy non sarebbe arrivato così lontano nel suo viaggio per diventare il Re dei pirati se non avesse una ciurma compatta. Il suo braccio destro che è sicuramente Roronoa Zoro, è stato il primo a essere reclutato. Zoro potrebbe non essere interessato alla gloria, ma il suo obiettivo è quello di diventare il più grande spadaccino della Rotta Maggiore. Presto i fan a avranno modo di scoprire più dettagli sulla vita dello spadaccino precendente agli eventi presenti attraverso un romanzo incentrato sulla sua giovinezza. E per questa occasione il franchise shonen ha pubblicato un nuovo trailer per pubblicizzare il prossimo racconto su Zoro.

Zoro con tutta la sua ciurma è subìto tornato a impegnarsi nella saga finale di One Piece. Unendosi a Rufy e agli altri Pirati di Cappello di Paglia sull’Isola del Futuro, il manga ha visto lo spadaccino affrontare nuovamente Kaku, mentre si avvicina il momento di vedersela con e i Cinque Astri di Saggezza. Per diventare il più grande spadaccino del mondo, Zoro dovrà superare ancora qualcuno di davvero forte.

Sin dai primi giorni della serie, Roronoa si è allenato duramente per poter sconfiggere Dracule Mihawk nella tanto attesa rivincita nata da una scommessa risalente al loro primo incontro al Baratie. Da quel momento Zoro è riuscito ad acquisire una sua attuale forza devastante con l’arte della spada, attraverso un serio addestramento. Con l’arrivo di questo nuovo trailer, si può vedere l’insegnante di Zoro che ha contribuito a insegnargli le basi per maneggiare le sue armi brevettate.

Mentre l’anime e il manga di One Piece si avviano verso il finale della serie, l’adattamento live-action di Netflix è pronto a dare il via alle riprese della seconda stagione. In attesa dell’anno prossimo, il live-action avrà grandi progetti per Zoro se continuerà a seguire il materiale originale.

