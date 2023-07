Jujutsu Kaisen è insieme a tanti altri manga uno dei franchise più amati dal pubblico e così come i suoi “colleghi” anch’esso aveva annunciato la sua fine, con l’anime ancora in corso. Ma stando a un messaggio condiviso da Gege Akutami, la fine è ancora lontana e dovremmo aspettare ancora un po prima della conclusione.

L’autore aveva dichiarato: “Sarebbe bello chiudere la storia quest’anno (2023)”, anche se da come possiamo leggere dall’ultimo aggiornamento probabilmente non sarà così.

La preparazione per la saga finale ha messo molte carte in tavola e non c’è il tempo materiale per risolvere il tutto nel corso di questo 2023, quindi come anticipato tempo fa la fine del manga arriverà probabilmente nel 2024.

“Non so parlare inglese ma solo giapponese e non ho mai viaggiato fuori dal Giappone. Il fatto che il mio manga sia riuscito ad attraversare l’oceano e ad essere apprezzato da così tante persone mi sembra così misterioso, ma sono anche molto grato. Farò del mio meglio per soddisfare le aspettative dei fan di tutto il mondo mentre concludo la storia di Jujutsu Kaisen. Il manga non finirà presto, ma è in fase di conclusione, questo ve lo posso assolutamente assicurare”.

Proprio per questo probabilmente l’autore vuole prendersi più tempo possibile per chiudere la sua storia, così da creare un finale degno e che possa far apprezzare maggiormente il prodotto alla maggior parte degli appassionati.

Come leggiamo su CB e Twitter Akutami sta lavorando al meglio per chiudere la sua storia nel migliore dei modi, senza lasciare al pubblico nessuna porta aperta o buchi di trama di qualsiasi tipo, giostrando uno spettacolo sicuramente degno di nota per quanto riguarda i combattimenti finali. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni avvenute all’Anime Expo 2023?

Fonte Comic Book – Twitter