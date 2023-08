Super Dragon Ball Heroes: data ufficiale della fine dell’Ultra God Mission

Super Dragon Ball Heroes è è una serie anime web basata sul videogioco Dragon Ball Heroes e questo ha permesso ai fan del franchise shonen di vedere Goku e gli altri guerrieri Z sul piccolo schermo, dopo la fine dell’anime di Dragon Ball Super. Al momento il web anime in questione, ha rilasciato il penultimo episodio dell’Ultra God Mission che vede Goku, Gohan del Futuro e Bardack combattere insieme. La famiglia Saiyan ha infatti dato spettacolo, e con il presente articolo vogliamo riportare la data di uscita ufficiale dell’ultimo episodio di questo arco narrativo.

L’arco Ultra God Mission ha visto la comparsa di diversi personaggi con altrettante trasformazioni, che probabilmente i fan non avrebbero mai visto in Dragon Ball Super. Oltre alla comparsa dello stadio del Super Saiyan di quarto livello e villain come Cooler, Super 17 e Demigra, il finale imminente sta cercando di porre fine al Torneo dello spazio e del tempo. Questo torneo ha mostrato diversi momenti folli durante la sua durata, tra cui Kid Bu che affronta Janenba, una nuova versione di Gohan del Futuro e i Guerrieri in Nero che hanno fatto il loro grande debutto.

Tuttavia ma c’è un momento particolare che ha mandato tutti i fan in visibilio. Parliamo di Yamcha e della proposta di matrimonio da uno dei combattenti. E infatti sarà interessante vedere se il finale di questo arco darà una conclusione a questa vicenda.

L’episodio finale dell’arco Ultra God Mission sarà intitolato “Ai raggi di speranza che cancellano la disperazione e alla resa dei conti miracolosa!“. La data di uscita di questo episodio è fissata per il 24 agosto. Oltre alla data di uscita, a seguire riportiamo una breve sinossi ufficiale di questo episodio conclusivo dell’arco:

“Bardack, Son Gohan e Son Goku. I guerrieri di diverso spazio e tempo uniscono le forze per sconfiggere l’attacco di Demigra! La battaglia per il destino di tutto il tempo e lo spazio giunge alla sua conclusione!”

Fortunatamente, Super Dragon Ball Heroes ha già confermato che lo spin-off dell’anime continuerà dopo la conclusione di questo arco narrativo con “Missione Meteora“. Al momento, i dettagli riguardanti la trama di questo arco imminente rimangono un mistero, anche se i fan dovranno sicuramente aspettarsi momenti più ancora più incredibili e sorprendenti.

Fonte – Comicbook