Studio Ghibli: la scena di How Do You Live che ha commosso Miyazaki

Hayao Miyazaki è una vera leggenda mondiale dello Studio Ghibli. L’artista-regista ha infatti supervisionato alcuni dei migliori film d’animazione della storia ed tutt’ora in attività. Di fatto ha recentemente terminato di lavorare al suo nuovo film intitolato How Do You Live?, che ha recentemente debutto in Giappone. Con il presente articolo vogliamo riportare che una scena del film ha emozionato così tanto il regista, al punto da farlo commuovere.

E per essere precisi non è stata propriamente una scena del film a commuoverlo, bensì il cantautore Kenshi Yonezu. Quest’ultimo ha realizzato la sigla del film, e la demo del brano ha fatto piangere Miyazaki.

Su YouTube, Yonezu in persona, che interpreta il brano del film “Chikyugi”, ha dichiarato di aver visitato il campus dello Studio Ghibli nel 2018. La proposta di collaborazione con lo studio di animazione, è arrivata dopo che la sua canzone “Paprika” ha dominato le radio giapponesi durante le Olimpiadi del 2020. Yonezu ha confessato di essere rimasto senza parole nel vedere la reazione di Miyazaki dopo averla consegnata.

“Ho chiesto a Miyazaki di ascoltare una demo creata dai file sorgente. Dato che Miyazaki ascolta solo musica su CD, ho masterizzato la demo su un CD e sono andato da lui” racconta il cantante. Ha continuato dicendo che era difronte a lui mentre ascoltava la demo e ad un tratto ha iniziato a piangere vere e proprie lacrime.

“Non dico che non c’era gioia nella sua espressione, ma la faccia che mi ha mostrato in quel momento rappresenta l’esperienza più memorabile dei miei cinque anni di lavoro con Miyazaki su questa canzone per il film“, ha dichiarato Yonezu.

Si può intuire che questa reazione emotiva ha gratificato Yonezu. E la canzone ha colpito così tanto Miyazaki perché How Do You Live? è molto personale per il regista.

Durante la scrittura della canzone, Yonezu ha potuto parlare con Miyazaki che gli ha parlato del film senza spero dare spiegazioni dettagliate. Non aveva parlato di cosa parlasse, ma semplicemente detto che questo film rivela la vera natura di tutti. Miyazaki ha detto infatti che ci sono molte parti nascoste di lui che ha nascosto per tutta la vita e che “ha fatto film con la porta completamente chiusa“.

Ha parlato della filosofia alla base della realizzazione di questo film, che era quella di esprimere tutti gli aspetti di se stesso, rimasti inespressi fino ad ora.

