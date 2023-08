How Do You Live? Condivise le prime foto del nuovo film di Miyazaki

How Do You Live? Il nuovo film dello Studio Ghibli diretto ha Hayao Miyazaki ha finalmente condiviso delle immagini “ufficiali” del film, successivamente a una campagna pubblicitaria assente dalla produzione. Infatti nessun trailer o poster sono stati pubblicati, alimentando in questo modo tutta la curiosità degli appassionati del noto regista nipponico.

Anche se non parliamo proprio di condivisione ufficiali, così come leggiamo su Comic Book in Giappone sono stati distribuiti dei piccoli opuscoli contenuti frame del nuovo lungometraggio animato e qualcuno ha deciso di pubblicarli su Twitter. @catsuka ha pubblicato un post andato virale, che mostra al pubblico qualche assaggio di quello che vedremo all’interno dell’ultimo film del sensei.

In Italia non sappiamo ancora quando verrà distribuito, anche se grazie a Lucky Red sicuramente quest’anno avremo notizia al riguardo. Da come vedete in calce possiamo ammirare uno stralcio di quanto visioneremo una volta andati a vedere il film in sala, al momento non ancora previsto nella programmazione nostrana.

La qualità delle animazioni sembra essersi ancora una volta superata rispetto ad altre produzioni precedenti, alimentando maggiormente la voglia di visionare almeno un trailer al riguardo, che come accennato non è stato condiviso dalla distribuzione giapponese.

First pictures of Hayao Miyazaki's new movie "The Boy and the Heron" (Studio Ghibli).

From the pamphlet/booklet of the film released today in Japan. pic.twitter.com/fmckqfcvUo — Catsuka 💙 (@catsuka) August 10, 2023

Nella foto in alto vediamo una ragazza e un anziano, disegnati con una qualità degna delle massime produzioni del Ghibli. Nonostante vediamo qualche cosa di diverso rispetto al solo e unico poster condiviso, How Do You Live? Racchiude ancora molti misteri per quanto riguarda la storia, anzi, da quanto ne sappiamo il racconto è attualmente all’oscuro.

Solo chi ha avuto l’occasione di visionare il film in Giappone avrà un quadro completo del tutto, mentre il resto del mondo si deve accontentare del mistero e delle poche immagini presenti in giro. Cosa ne pensate?

