One Piece – Netflix: prime immagini dei Cappelli di Paglia in versione giovanile

Il debutto su Netflix dell’adattamento live-action di One Piece è sempre più vicino. Infatti la data del primo episodio è il 31 agosto, quindi alla fine del mese corrente tutti i fan potranno finalmente guardare il primo live-action di sempre della serie shonen.

Sono passati diversi anni dall’annuncio di questo progetto, al quale hanno lavorato diverse figure importanti. Infatti il mangaka stesso, Eiichiro Oda ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo, affiancando lo showrunner Matt Owens, per Tomorrow Studios. Anche se manca sempre meno al debutto ufficiale del live-action, con il presente articolo vogliamo riportare un nuovo aggiornamento che mostra i volti degli attori che interpreteranno i membri dell’equipaggio di Rufy in versione giovanile. In altre parole, possiamo vedere Rufy, Sanji, Nami, Usopp e Zoro da bambini.

A seguire è possibile dare un’occhiata a queste prime immagini, e queste riportano indietro nel tempo la ciurma di Cappello di Paglia. Questa è la prima volta che Netflix rilascia alcune immagini ufficiali dei protagonisti principali da bambini. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider onepiecenetflix. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Every great journey starts with a dream. 🏴‍☠️ Here’s an exclusive look at the Young Straw Hats! #OnePieceNetflix sets sail August 31st, only on Netflix. pic.twitter.com/HZIqLRllfL — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 15, 2023

Come si può vedere, Rufy indossa la maglietta con la stampa dell’ancora, che presenta nei flashback del manga, dimostrando ancora una volta l’attenzione di Oda ai dettagli per rimanere il più fedele possibile alla versione stampata. Lo stesso si può dire per gli altri attori che interpretano il resto della ciurma.

Nel luglio 2017, Hiroyuki Nakano aveva annunciato che le case di produzione Tomorrow Studios e Shueisha avrebbero iniziato una produzione speciale per un adattamento live action del manga One Piece di Eiichirō Oda. L’iniziativa era partita come parte delle celebrazioni per il 20º anniversario della serie. L’adattamento di Netflix inizierà con la Saga del Mare Orientale e sarà composto da otto episodi.

One Piece sta vivendo un periodo molto importante e l’imminente debutto del live-action sta tenendo il mangaka un po’ lontano dal manga. Infatti Oda tornerà a pubblicare su Weekly Shonen Jump direttamente a settembre per via degli impegni con il progetto in questione. Al momento il manga si trova nel suo arco narrativo finale e l’anime sta per portare a termine l’arco di Wano.

Fonte – Comicbook