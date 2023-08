Il live action di One Piece senza dubbio cambierà alcune cose della storia originale, così come confermato anche dallo stesso autore Eiichiro Oda. Nonostante forzatamente ci siano delle cose da tagliare o adattare, una di quelle che non possono essere mutate sono il Cappello di Paglia e il concetto profondo che c’è dietro, e per fare questo effetto serve anche una realizzazione tecnica fedele alla versione vista nel manga o nell’anime.

Tutti gli appassionati conoscono il valore di tale oggetto e quindi anche la produzione ha deciso di donargli un occhio di riguardo. Il cappello in questione è stato realizzato con della paglia proveniente da Panama e al momento ne sono stati prodotti 45 da utilizzare sul set dall’interprete di Luffy, visto che ognuno è diverso in base alle saghe e agli scontri svolti dal protagonista.

Netflix ha deciso di realizzare questo numeri di cappelli per far fronte ai combattimenti di Luffy nella storia, mostrando al pubblico tutti i segni di usura subiti nel tempo. Questo non sorprende visto il budget donato da Netflix per questo live action, in uscita il 31 agosto sulla piattaforma.

One Piece – Netflix: il grande lavoro sul Cappello di Paglia nel live action

“Per la serie One Piece Live Action sono stati realizzati oltre 45 cappelli di paglia cuciti a mano. La paglia è stata importata dal panama e ogni cappello è stato creato per riflettere le varie fasi di usura.” Un’attenta visione della produzione per uno dei cimeli più importanti del mondo di One Piece: questo la dice lunga sull’amore di Netflix e degli addetti ai lavori verso questa grande opera.

Over 45 hand-stitched Straw Hats were made for the One Piece Live Action series. The straw was imported from panama and each hat was created to reflect various stages of wear and tear. pic.twitter.com/y38KaLl6yN — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) August 3, 2023

Questo è molto probabilmente solamente uno dei tanti dettagli sensazionali della produzione, che come accennato promette davvero bene. La serie uscirà su Netflix il 31 agosto e da come sapete sarà composta da 8 episodi dalla durata di circa 1 ora. Il materiale di ispirazione arriva fino al completamento della saga dell’East Blue.

Fonte Comic Book