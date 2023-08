One Piece 1089: Rufy e la sua ciurma tornano ufficialmente nel manga

Sono passati diversi capitoli dall’ultima volta che il manga di One Piece ha mostrato Rufy e la sua inseparabile ciurma in azione. Ma con il capitolo più recente pubblicato da Shueisha, il 1089, finalmente i protagonisti principali sono tornati a farsi vedere.

C’è da dire, però, che probabilmente molti fan non hanno nemmeno sentito molto la mancanza della ciurma più bizzarra di sempre. Questo perché Oda ha esplorato altre vicissitudini legate a personaggi che erano assenti da diverso tempo. Infatti ha dato spazio a personaggi di spessore come Shanks, che ha affrontato Kidd, Teach, che ha sfidato e sconfitto Law e recentemente le gesta di Garp. Il vice ammiraglio della Marina si era recato con pochi uomini al suo seguito sull’isola del pirati per salvare Kobi dalla prigionia.

Alla fine la sua missione si rivela un successo, ma ha dovuto pagare il caro prezzo del sacrificio. Per permettere la fuga dei suoi uomini, è rimasto sull’isola, gravemente ferito e presumibilmente catturato dai pirati di Barbanera. Al momento Oda non ha rivelato se Garp sia caduto in battaglia o meno, ma il capitolo 1089 di One Piece, ha certamente evidenziato le reazioni nelle altri parti del mondo, alla notizia della scomparsa del nonno di Rufy.

Il mangaka è tornato infatti ad esplorare il villaggio natale di Rufy, Foosha, un villaggio di Dawn. I lettori possono rivedere alcune facce familiari che hanno fatto parte dell’infanzia di Rufy, tra cui Dadan. E, dopo le diverse reazioni alle ultime notizie, l’attenzione torna finalmente sull’isola di Egghead, dove si sta per scatenare l’inferno. Infatti si sta riunendo una flotta grande quanto una nazione. Talmente grande da surclassare persino una forza militare riunita per eseguire il Buster Call. Egg Head è ora circondata completamente da una flotta di oltre 100 navi, tra cui 20 grandi navi da guerra, per un equipaggio totale di oltre 30.000 marine.

A guidare questa incredibile flotta ci sono 9 vice ammiragli e l’ammiraglio Kizaru. Non bisogna dimenticare che insieme all’ammiraglio c’è anche uno dei Cinque Astri di Saggezza, Saturn. Ad accogliere il loro arrivo c’è proprio la ciurma dell’Imperatore Rufy Cappello di Paglia, che tengono in ostaggio uno dei satelliti di Vegapunk ossia il traditore York. Insieme a Rufy ci sono anche Vegapunk e Bonney.