One Piece 1088: gli ultimi ordini di Monkey D. Garp

One Piece nel corso degli anni ha introdotto tanti personaggi e molti di questi non contano un alto numero di apparizioni. Questo è accaduto principalmente con l’arco di Wano, che si è concentrato principalmente sulla ciurma di Rufy e sui suoi alleati che hanno dato vita a una delle battaglie più sanguinose di sempre per far cadere la tirannia di Kaido.

Dopo la fine delle ostilità, Eiichiro Oda ha introdotto il nuovo arco narrativo, nonché quello finale. Stiamo parlando dell’Arco di Egghead e ha già mostrato ai fan una serie di sviluppi narrativi e novità su personaggi poco presenti nel manga in generale.

One Piece nei capitoli più recenti che hanno segnato il ritorno della serie dopo la pausa, ha rivelato sviluppi importanti sull’isola dei Pirati.

Qui infatti, era tenuto prigioniero Kobi e il Vice Ammiraglio Garp si era precipitato con la sua nave per salvarlo. In questa fase del manga, si è scoperto che Kuzan si è unito ai pirati di Barbanera dopo essere stato l’Ammiraglio della marina e apprendista proprio di Garp. Da questo punto in poi, il nonno di Rufy ha combattuto pressocché da solo, tenendo testa contro tutti e occupandosi persino di Aokiji.

Le sue condizioni, però, sono diventate pericolosamente instabili quando per salvare Kobi, ha subito un brutto attacco da Shiryu. E il capitolo 1088 ha mostrato l’eroico Garp dare quelli che sembrano essere i suoi ultimi ordini. Quando la situazione si fa critica con Pizarro che sfrutta il suo potere del Frutto del Diavolo diventato enorme e pronto a distruggere la nave di Garp, il vice ammiraglio placa il panico generale dicendo che possono ancora salvare tutti e fermare l’attacco.

Ordina a Kobi di distruggere la mano del mostro isola di Pizarro, al contrammiraglio Grauss di proteggere la nave. E il capitano di Corvetta Helmeppo deve assicurarsi che nessuno intralci le operazioni. Dopo che Kobi distrugge la mano isola con un nuovo potente attacco chiamato Honesty Impact, Garp da’ il suo ultimo ordine. Tutti devono tornare sulla nave e scappare senza di lui, in quanto sono loro il futuro della Marina e hanno la priorità assoluta.