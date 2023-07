NieR Automata: confermata la seconda parte dell’adattamento anime

NieR:Automata Ver 1.1a, l’adattamento anime del videogioco di ruolo NieR:Automata di Square Enix e Platinum Games, ha trasmesso un nuovo trailer, visibile in cima al presente articolo, in seguito alla trasmissione degli episodi 9, 10, 11 e 12. Con il presente articolo vogliamo riportare che il trailer ha confermato una produzione della seconda parte dell’anime.

La serie è prodotta dallo studio di animazione A-1 Pictures e ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo il 7 gennaio 2023. Tuttavia la programmazione degli episodi ha subito diversi rallentamenti e posticipi. Infatti dopo i primi tre episodi, Square Enix ed Aniplex hanno sospeso a tempo indefinito la trasmissione degli episodi a causa di problemi produttivi legati alla pandemia da Covid-19. La serie ha poi ripreso la sua programmazione con il quarto episodio, trasmesso su Crunchyroll il 18 febbraio.

Gli eventi di NieR:Automata Ver 1.1a è ambientato in un mondo in cui alcuni invasori provenienti da un altro mondo sferrano un attacco improvviso. Lo fanno sfruttando la loro arma segreta; delle biomacchine. Per scampare a questa terribile minaccia, l’umanità è obbligata ad abbandonare la Terra e a rifugiarsi sulla luna. Per cercare di riconquistare il loro pianeta, gli umani organizzano una resistenza formata da androidi-soldato, ma riescono solamente a rallentare l’avanzata delle macchine.

Nella speranza che annienti il nemico, viene introdotta una nuova unità di fanteria androide, la squadra YoRHa. Su questa terra arida ed abbandonata, la brutale guerra tra le macchine e gli androidi continua ad infuriare. Una guerra che presto porterà a galla la verità su questo mondo.

Ryouji Masuyama è il regista che si occupa della direzione dell’anime presso A-1 Pictures. E Masuyama lo affianca nel ruolo di responsabile della composizione della serie insieme a Yokō Tarō del gioco originale. Jun Nakai si occupa dei disegni dei personaggi e svolge il ruolo di capo direttore dell’animazione. MONACA sta componendo la musica.

Yoko Taro, che si è occupato della sceneggiatura del franchise, quando ha discusso della storia dell’anime ha commentato che adattare fedelmente la storia del gioco sul piccolo schermo sarebbe noioso. Quindi ha proposto di apportare diverse modifiche alla storia. Ma inizialmente Masuyama e Aniplex non erano d’accordo, provocando un lungo dibattito tra di loro.

