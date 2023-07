One Piece: l’anime avrà una nuova ending dopo 17 anni

L’anime di One Piece si trova ormai nei momenti conclusivi del lungo arco di Wano. E questo infatti vuol dire che molto presto i fan avranno modo di vedere sul piccolo schermo la nuova trasformazione di Monkey D. Rufy. Stiamo parlando del Gear Fifth, pronto a debuttare nell’episodio 1071.

Con il presente articolo vogliamo riportare anche un’altra novità importante, ossia l’anime presenterà, dopo ben 17 anni, una nuova ending, come parte della grande celebrazione dell’episodio più atteso della saga. Gli ultimi episodi dell’anime di One Piece ha mostrato ai fan i momenti culminanti del combattimento tra Rufy e Kaido sul tetto della Skull Dome di Onigashima. E Rufy ha subito un’altra grave sconfitta contro Kaido. Ma come tutti i fan, la fine del combattimento è tutt’altro che vicina.

One Piece ha annunciato durante il One Piece Day 2023 che l’attesissimo Gear Fifth di Rufy debutterà sul piccolo schermo il mese prossimo. E sarà accompagnato da un’altra grossa novità, dato che l’anime ha anche confermato non solo una nuova sigla di apertura, ma soprattutto il ritorno di una ending. Questa sarà intitolata “Raise” e eseguita cantata da Chili Beans.

Tutti i fan potranno ascoltarla e guardarla il 6 agosto, insieme all’episodio 1071, nonché quello in cui Gear Fifth di Rufy debutterà. Si tratta della prima sigla di chiusura per l’anime di Toei dai tempi di “Adventure World” di Delicatessen, andata in onda l’ultima volta con l’episodio 278 nel lontano 2006.

Il motivo del taglio dell’ending di One Piece era per favorire una sequenza molto più lunga delle sigle di apertura. Ma pare che l’adattamento anime degli eventi del manga di Oda cambierà le carte in tavola con l’avvicinarsi della fine dell’attuale saga. Ormai tutti gli scontri secondari, come quello di Zoro contro King e di Sanji contro Queen si sono conclusi. I pirati di Cappello di Paglia hanno mostrato un’importante superiorità sui membri dei pirati delle Cento Bestie. Ora tocca quindi a Rufy dimostrare un livello completamente inedito che farà divertire tutti gli appassionati di One Piece.

