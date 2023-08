One Piece torna a settembre: Oda rivela il motivo

One Piece è tra i manga shonen più famosi e amati In tutto il mondo ed Eiichiro Oda è sicuramente tra i mangaka più famosi di sempre. Recentemente il manga si è fermato per un mese per permettere al mangaka di recuperare dall’astigmatismo che gli ha impedito di lavorare al massimo delle condizioni per circa un anno.

Dopo questo stop, One Piece è tornato ed è stato accolto calorosamente da tutti i fan. Ma pare che andrà nuovamente in pausa e tornerà direttamente a settembre. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

According to leaks, ONE PIECE will be on break in upcoming Weekly Shonen Jump Issue #39, released on August 28th (JST). Series will resume in Issue #40, released on September 4th (JST). Also, reminder that the magazine will be on break this week and return on August 21st (JST). — Shonen Jump News (@WSJ_manga) August 10, 2023

Come si può vedere, secondo alcune voci attendibili One Piece sarà in pausa nel numero 39 di Weekly Shonen Jump che sarà rilasciato il 28 agosto. Quindi il manga tornerà direttamente il 4 settembre nel numero 40 della rivista di Shueisha.

Parte del motivo è legato al fatto che la rivista andrà in pausa la settimana dopo la pubblicazione del capitolo 1090, per tornare il 21 agosto. Ma One Piece non sarà presente in questo numero ed è Eiichiro Oda stesso a spiegarne il motivo. A condividerne l’aggiornamento ci pensa l’insider OP_SPOILERS2023.

#ONEPIECE1089 Eiichiro Oda Message in WSJ Issue No. 36-37: “Sorry for the inconsistent schedule before the release of the Netflix show.” ▪︎ Oda apologizes for the breaks One Piece has had lately due to his work on One Piece Netflix Live Action Series. 🏴‍☠️Translation by Redon pic.twitter.com/5msUA4joyG — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) August 2, 2023

Il famoso mangaka si scusa personalmente con i suoi fan per via della programmazione non costante del manga. Ma il motivo è legato al debutto del primo live-action di Netflix ispirato a One Piece. Ricordiamo che questo debutterà il 31 agosto, quindi questo spiega il motivo delle diverse pause del manga.

Non a caso Oda è direttamente coinvolto al progetto live-action in quanto ricopre il ruolo di produttore esecutivo. Il mangaka nell’ultimo periodo ha condiviso diversi dettagli sulla produzione del live-action, come ad esempio alcune scene che non saranno presenti. Sicuramente lo showrunner Matt Owens ha rispettato tutte le indicazioni del mangaka per rendere il progetto il più fedele possibile al manga. Ora non resta che aspettare il debutto del live-action, che sarà di otto episodi e ripercorrerà gli eventi della Saga dell’ East Blue.

Eiichiro Oda sta lavorando all’arco finale del manga, che sancirà la conclusione del lungo viaggio dei Pirati di Cappello di Paglia, dopo oltre 20 anni di serializzazione.