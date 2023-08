One Piece 1072 ha mostrato una delle scene più assurde di tutta la saga di Wano, nonché una delle più bizzarre in tutto l’anime. Le abilità “ridicole” del protagonista ovviamente si ripercuotono nel mondo che lo circonda da come ben sapete e questo aiuta l’autore Eiichiro Oda a creare delle gag davvero ben articolate e divertenti.

Durante il combattimento con Kaido Luffy ha l’occasione di mostrarsi anche alla sua ciurma e così facendo anche Nami strabuzza fuori gli occhi come il suo capitano. Durante un colpo di Kaido Luffy subisce un contraccolpo talmente forte che la sua testa sbalza all’indietro e attraversa la Cupola del Teschio.

Da qui possiamo capire il come Cappello di Paglia sia invulnerabile ai colpi del potente Yonko, dove in un’altra situazione avrebbe per forza di cose sconfitto il protagonista di One Piece. Come leggiamo su Comic Book, la clip è condivisa dalla stessa Toei e mostra il come il potere di Luffy ricada sull’ambiente circostante.

Quando la sua testa sfonda il muro con tutti gli altri personaggi, anche loro strizzano e cacciano fuori gli occhi dalle orbite, confermando il come l’influenza del frutto Nika Nika ricada anche su tutti gli altri, oltre che sull’ambiente circostante.

One Piece 1072 mostra una scena fuori di testa [SPOILER]

Incredibile il come tali abilità siano talmente forti da ricadere anche sugli altri. Con il Gear 5 Luffy sembra avere proprio il controllo sul mondo e quindi anche i prossimi avversari potrebbero avere vita dura contro di lui. Come se non bastasse questo fa allarmare il Governo Mondiale, al momento sotto assedio per quanto riguarda il “Risveglio” del nostro amato Luffy.

Il manga ha recentemente pubblicato il capitolo 1090 mentre l’anime trasmetterà in Giappone l’episodio 1073 il 19 agosto. Qualche ora dopo sarà disponibile su Crunchyroll come sempre, dove molto probabilmente sarà al centro di un nuovo crash dei server.

