How Do You Live? Ecco la trama del nuovo film di Miyazaki, insieme all’analisi delle nuove immagini

How Do You Live? Svelata la trama ufficiale della storia e condivise delle nuove immagini riguardo all’ultimo film del regista Hayao Miyazaki uscito il 14 luglio in territorio nipponico. Come ben sapete non sono stati pubblicati trailer al riguardo e in Giappone non sono stati diffusi materiali promozionali. Questo aveva fatto preoccupare il regista, ma a conti fatti la manovra è stato un vero successo.

Come leggiamo Su CBR il nuovo lungometraggio vede i personaggi muoversi sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, nel Pacifico per l’esattezza e il racconto ruota intorno a Mahito Maki, un ragazzino che per caso si imbatte in una torre abbandonata della sua città. Da lì un Airone gigante parlante lo trasporta in un regno fantastico che si distacca dalla realtà.

Il film è molto personale, vista la dedica del maestro Miyazaki a suo nipote. Da come visto anche in precedenza, scrutando le foto pubblicate possiamo scorgere nuovamente un lavoro tecnico dalla qualità eccelsa, che attesta ancora una volta il grande lavoro minuzioso dello storico studio di animazione.

First pictures of Hayao Miyazaki's new movie "The Boy and the Heron" (Studio Ghibli).

From the pamphlet/booklet of the film released today in Japan. pic.twitter.com/fmckqfcvUo — Catsuka 💙 (@catsuka) August 10, 2023

Qui vediamo alcune immagini tratte da un booklet dato in omaggio in Giappone durante la proiezione del film, e come vedete come protagonista ha il volto di una ragazzina, di un anziano e di un gruppo di persone, il tutto disegnato in pieno stile Ghibli.

The Boy and the Heron, conosciuto in Giappone con il titolo How Do You Live? Ha condiviso anche altre immagini, quattro per la precisione, dove questa volta sono stati mostrati anche gli Aironi, probabilmente il fulcro centrale della pellicola.

First official look at Hayao Miyazaki’s ‘THE BOY AND THE HERON’. pic.twitter.com/aD5AweOb3j — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 14, 2023

In Giappone il film ha già fatto la sua figura incassando una cifra davvero considerevole, specie se andiamo a considerare la mancanza di Miyazaki dal grande schermo da circa 10 anni. Non esiste ancora una data di uscita europea, anche se come ben sappiamo Lucky Red farà del suo meglio per portare anche in Italia il nuovo capolavoro del sensei.

