Matrimonio in vista per Yamcha

Super Dragon Ball Heroes – Ultra God Mission Episode 8 ha pubblicato di recente il suo ultimo episodio, proseguendo le vicende amorose del personaggio di Yamcha, al momento impegnato in un rapporto sentimentale abbastanza serio, vista la proposta di Vidro riguardante un futuro matrimonio.

Non sapendo più che carte giocare con Yamcha, la produzione ha deciso di sistemarlo in un modo abbastanza normale se ci pensiamo, anche se consideriamo tutta l’assurdità della vicenda. Ultra God Mission Episode 8 sancisce un nuovo inizio per il personaggio.

Nella puntata scorsa di questa serie non canonica di Dragon Ball, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere l’ultima sopravvissuta del multiverso proveniente dal Pianeta di Vetro, follemente innamorata di uno dei primi amici/nemici del nostro amato Goku.

Durante un attacco simultaneo contro il nemico Chilled, la donna si prende un minuto per parlare con il suo amato, proponendogli un futuro matrimonio, scombussolano così sia il pubblico che il personaggio stesso:

“Cosa ne dici di sposarci una volta risolta questa situazione?” Chiede Vidro a Yamcha, che ovviamente rimane con gli occhi spalancati davanti a tal richiesta. Vidro si è follemente innamorata di Yamcha dopo che quest’ultimo l’ha salvata da Hit, cambiando per sempre la sua vita.

Super Dragon Ball Heroes conferma il matrimonio di Yamcha

Come leggiamo su Comic Book Yamcha è sempre stato un personaggio valido solamente nei primi capitoli, per poi sfociare nel ridicolo e nella barzelletta, specie dopo i primi momenti della Saga dei Saiyan, dove quest’ultimo muore contro un Saibaimen successivamente a un allenamento longevo sul Pianeta di Re Kaio.

Questa è sostanzialmente una sorta di rivincita da parte degli autori della storia, e anche se non canonica la sorte di questo personaggio è finita nel migliore dei modi, specie se consideriamo gli insuccessi con il mondo femminile dopo il suo rapporto con Bulma.

Un personaggio lasciato nel dimenticatoio successivamente alle prime puntate della saga, che finalmente ha un piccolo momento di rivalsa, anche se parliamo di un rapporto sentimentale e non di una crescita di forza e potenza: ma sempre meglio di nulla.

Fonte Comic Book