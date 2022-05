Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission: il sacrifico di Gohan e lo splendido tributo in una nuova fan art!

In un post su Twitter, l’artista @ren_59 mostra Gohan dal futuro poco prima di affrontare gli androidi 17 e 18. Con i suoi abiti ridotti a brandelli e la terra desolata post-apocalittica davanti a lui, la disperazione è palpabile.

17 e 18 non sono presenti nell’illustrazione, come a dire che quest’ultima lotta non riguarda loro e le loro azioni mostruose, ma l’eroismo di Gohan. La sua postura trasmette immediatamente tutto quello che ha perso, e fa capire sta per dare la vita per salvare il suo amico.

Un dettaglio maniacale e spettacolare è la cornice bianca, come per citare la tavola di un manga. L’illustrazione è stata ampiamente apprezzata dai fan e voi come sempre potete ammirarla in calce:

Future Gohan viene da vicende incredibilmente cupe. Dopo la morte di Goku a causa di un virus cardiaco, gli altri eroi di Dragon Ball non hanno le carte in regola per gestire gli androidi.

Sfortunatamente, le cose peggioreranno solo da quel momento; quando Piccolo e Kami (il Supremo) vengono uccisi, rendendo le sfere del drago inutilizzabili, lasciando l’unico barlume di speranza di questa versione della storia a Gohan è Trunks, che preparano un duro allenamento per diventare forti come i loro padri.

Un giorno però, il duo viene trovato dagli androidi 17 e 18, con una successiva battaglia che costa a Gohan il braccio sinistro. Dopo che Gohan e Trunks si ristabiliscono, Gohan fa un ultimo assalto, un violento impeto contro gli androidi. Il figlio di Goku regge una battaglia impressionante, ma alla fine soccombe e perde la vita.

Una battaglia incredibile che ovviamente non troviamo nel manga, ma l’appassionante dramma di Trunks e Gohan ha catturato il pubblico, che ha voluto omaggiarlo con una splendida illustrazione, che trasuda epicità e coraggio da tutti i pori.

Infatti vedere Gohan senza un braccio che si lancia verso una morte certa è davvero da brividi, specie se il motivo è proteggere un suo caro amico, ovvero il figlio di Vegeta.