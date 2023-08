Super Dragon Ball Heroes: annunciato il nuovo arco narrativo

Se c’è una cosa che i fan vorrebbero per Dragon Ball Super, è sicuramente il ritorno dell’adattamento animato sul piccolo schermo. Infatti l’ultimo episodio risale al 2018 con la conclusione del Torneo del Potere. Per quanto riguarda invece i film, l’anno scorso ha debuttato Dragon Ball Super: Super Hero sul grande schermo. Fortunatamente, il franchise di successo offre una serie spin-off che ha dato a Goku e ai guerrieri Z di rimanere in azione affrontando sfide selvagge sul piccolo schermo.

Stiamo parlando di Super Dragon Ball Heroes, che è riuscito a dare visibilità a tutti i guerrieri, sia eroi che villain, che altrimenti non sarebbero apparsi nella serie principale. L’ultimo arco narrativo, Ultra God Mission, si avvicina alla sua conclusione, ma con il presente articolo riportiamo la conferma di un nuovo arco narrativo!

L’arco Ultra God Mission, si è concentrato su un nuovo torneo chiamato Torneo dello Spazio e del Tempo. Questo ha visto eroi e villain di realtà e linee temporali alternative riunirsi. E immancabilmente Goku e i suoi compagni hanno combattuto contro versioni malvagie di se stessi e nemici del passato. Ora che questo arco si prepara alla conclusione, lo spin-off ha presentato dei momenti inediti come una sorta di riunione della famiglia di Goku. Infatti il protagonista ha combattuto con Bardock Super Saiyan 3 e Gohan Black del Futuro. Inizialmente gli scontri hanno visto i guerrieri z affrontare un Kaioshin furfante e i suoi “Guerrieri in Nero”. Le ultime fasi dell’arco però, si sono concentrate sullo scontro contro l’attuale sovrano della Dimensione Demoniaca Oscura.

L’adattamento anime di Super Dragon Ball Heroes si ispira all’omonimo gioco arcade, che ha avuto successo in Giappone. Per pubblicizzare il videogioco, la serie spin-off ha rivelato un nuovo trailer del prossimo arco narrativo. Sarà intitolato “Missione Meteora” e presenta subito il prossimo grande villain, anche se i dettagli su questo nuovo nemico sono al momento un mistero.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Al momento il manga disegnato da Toyotaro, Drago Ball Super sta adattando l’arco Super Hero, che segue esattamente gli eventi dell’ultimo film. L’ultimo capitolo ha introdotto Orange Piccolo nel manga e manca poco alla fine dello scontro contro l’Esercito del Nastro Rosso, nell’attesa di scoprire quale sarà il prossimo arco del manga di Dragon Ball Super.

Fonte – Comicbook