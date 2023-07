One Piece 1088: il destino di un personaggio chiave è ora in bilico

One Piece prosegue la sua longeva serializzazione con il nuovo arco narrativo cominciato con l’arrivo rocambolesco dei protagonisti principali sull’isola più tecnologia mai esistita, ossia Egghead.

Dopo il ritorno di Eiichiro Oda su Weekly Shonen Jump, il mangaka ha catapultato tutti i fan sull’isola dei pirati, raggiunta da Garp e da pochi altri marines per cercare di salvare Kobi dalla prigionia. E gli ultimi due capitoli, il 1087 e il 1088, hanno mostrato una situazione piuttosto preoccupante riguardante il vice ammiraglio della Marina più amato dai fan.

Infatti il capitolo 1088 di One Piece si è chiuso con un cliffhanger che vede la vita di Monkey D. Garp in bilico!

Kobi era tenuto prigioniero dall’equipaggio di Teach e di conseguenza Garp e alcuni degli altri Marines hanno lanciato un rapido attacco per riportarlo indietro. L’isola dei pirati è famosa per essere simile ad un alveare, di fatto il numero di pirati è incalcolabile. Nonostante la forza sovrumana di Garp, la missione di salvataggio di Kobi ha avuto sviluppi drammatici.

Infatti il potere del vice ammiraglio non è stato sufficiente per superare tutti gli attacchi subiti, mentre cercava anche di salvare Koby. Di fatto Garp potrebbe non farcela.

Il capitolo 1088 di One Piece riprende dal momento drammatico in cui Garp fa da scudo al suo pupillo per proteggerlo, subendo un grave attacco da Shiryu. Questo lo lascia al suolo gravemente indebolito, ma continua a dare ordini ai suoi sottoposti.

Questo ha portato alla rivelazione di un nuovo attacco devastante da parte di Koby, riuscendo a distruggere la mano gigante di Pizarro, generata dal potere del frutto del diavolo. Questo ha permesso a tutti i marine di tornare a bordo della nave, ma sfortunatamente Garp non è con loro poiché gravemente ferito.

Consapevole della situazione critica, ordina agli altri di andare avanti senza di lui, dicendo che se la caverà da solo. Il capitolo si conclude con i membri della ciurma di Teach che circonda il vice ammiraglio al suolo. Ma quale sarà il destino di Garp? La tavola finale del capitolo 1088 rivela che il leggendario eroe della Marina risulta scomparso. Dunque non si tratta di una morte confermata, ma ora la sua vita è in bilico finché non lo rivedremo.

Fonte – Comicbook