Monsters: il one-shot di Eiichiro Oda diventerà un anime

Monsters, il manga one-shot di Eiichiro Oda riceverà un adattamento animato. L’annuncio ufficiale è arrivato durante lo One Piece Day tenutosi il 21 e il 22 luglio del 2023. Monsters: Ippaku Sanjo Hiryu Jigoku è una storia di Oda pubblicata nel 1994, tre anni prima dell’inizio della serializzazione di One Piece, sua opera magna.

E&H sarà lo studio che si occuperà dell’animazione, mentre Sunghoo Park, regista di Jujutsu Kaisen 0 – The Movie, lavorerà alla regia. La storia sarà adattata con un lungo episodio (di cui non è stato ancora rivelato il minutaggio ndr), e vedrà al centro uno spadaccino di nome Ryuma.

Quest’ultimo si imbatterà in un drago e in un complotto che porterà scompiglia in una delle città in cui lui sarà presente. Monsters si svolge poi nella stessa timeline di One Piece, visto che questo spadaccino lo troviamo in versione zombie nella saga Thriller Bark, dove viene rivelata anche la sua provenienza: Wano.

Quindi in poche parole il pubblico a breve potrà donare uno sguardo alla vita di questo personaggio, reso misterioso inizialmente dallo stesso Oda anche se i fan più attenti avevano già fatto il collegamento appena discusso. In Italia Monsters è stato pubblicato all’interno della raccolta “WANTED!” Da Star Comics.

Monsters: alcune info sull’adattamento animato

Monsters di Eiichiro Oda sarà diretto dal regista di Jujutsu Kaisen e Jujutsu Kaisen 0, Sunghoo Park, che ne supervisionerà la regia e la composizione per il nuovo studio di produzione di Park, E&H production. Questo nuovo anime avrà la durata di un singolo episodio, ma al momento non è ancora stata confermata una data o una finestra di uscita.

Per l’occasione è stato anche pubblicato un breve teaser trailer di presentazione, che come accennato non diffonde nulla se non la conferma dell’adattamento. Impostato con le cover di One Piece che vanno a ritroso, il video si ferma al 1994 anno di uscita dell’ormai noto one-shot. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book