Il capitolo 95 di Dragon Ball Super ha donato un piccola ma grande modifica al volto della figlia di Crilin, cambiando la concezione che i fan avevano di lei fino a questo momento. Se la timeline si è sposata sull’adolescenza di Goten e Trunks, ovviamente anche Bulla, Pan e Marron sono diventate più grandi e per forza di cosa sono cambiate.

Marron però, rispetto a come la conoscevamo si è avvicinata come viso di più alla padre piuttosto che al padre visto che la ragazzina nella pubertà ha avuto la fortuna di avere un naso completamente normale, cosa non visibile in origine: anzi Marron non lo aveva proprio nella prima versione mostrata al pubblico.

Come ben sappiamo Crilin non ha un naso, o meglio non ne possiede uno visibile e durante l’infanzia sua figlia sembrava aver preso da lui questo fattore genetico. Fortunatamente per lei la nuova saga “Super Hero” ha donato a quest’ultima la possibilità di migliorare e somigliare maggiormente a sua mamma.

Dragon Ball Super: nuovi dettagli e modifiche sulla figlia di Crilin

Anche in Dragon Ball Z e GT abbiamo visto Marron a circa 10 anni e nonostante fosse ancora somigliante al padre, qualche accenno di crescita del naso era visibile anche se alla fine erano solamente dei dettagli impercettibili. Da quel momento i lettori/spettatori si sono chiesti quando sarebbe cresciuto il naso alla piccola e finalmente hanno una risposta.

Essendo Dragon Ball Super nella timeline ufficiale, il design di Marron è effettivamente quello ufficiale in adolescenza quindi potete finalmente stare tranquilli sull’argomento. Il problema di certo non era se la ragazza avesse o meno il naso ma visto che alla fine è stato confermato ufficialmente era giusto fare questo appunto.

Al momento Dragon Ball Super sta adattando gli eventi del film “Super Hero”, film che potete visionare su Crunchyroll se volete, mentre per il manga potete leggerlo in maniera legale sull’app Shueisha MANGA Plus.

Fonte Comic Book