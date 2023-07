Sand Land uscirà nelle sale giapponesi sottoforma di film animato il 18 agosto, mentre dobbiamo ancora attendere una data di distribuzione ufficiale in Italia. Insieme al film Bandai ha deciso di pubblicare un videogioco al riguardo, annunciato ufficialmente qualche settimana fa. Ora durante il Comic-Con di San Diego è stato pubblicato un succoso gameplay di 12 minuti.

Il video si apre con un dinamico inseguimento con al centro il protagonista Belzebubù insieme agli altri personaggi intenti a scappare da un mostro della sabbia sopra un veicolo che usano per muoversi all’interno dei vasti deserti presenti nel mondo di gioco. Dopo tale sequenza il pubblico ha avuto occasione di avere uno sguardo generale del titolo.

Il video pubblicato sul canale di IGN mostra anche delle fasi di combattimento ed esplorazione, mostrando quindi ai potenziali videogiocatori cosa si aspettano nel caso volessero acquistare il gioco. Come anticipato oltre a muovermi liberamente a piedi il giocatore potrà usare per spostarsi diversi mezzi, da utilizzare anche come armi in determinati casi.

Come ben sapete Sand Land è un action adventure basato sulla storia one-shot di Akira Toriyama pubblicata su Shonen Jump nel 2000, dopo alcune storie sempre brevi e la conclusione anche di Dragon Ball.

Sand Land – Il videogioco: al SDCC 2023 arriva un gameplay di 12 minuti

Come accennato così come nella storia originale anche il videogioco seguirà le avventure di Balezebubù, il principe dei demoni, del ladro Shif e dell’anziano sceriffo Rao. Il trio si farà spazio all’interno di un deserto e un mondo colmo di pericoli, dove la siccità ha ormai prosciugato ogni cosa.

I personaggi andranno alla ricerca della “sorgente fantasma”, un posto leggendario che potrebbe contenere il segreto per salvare l’umanità dal baratro della futura estinzione. Sand Land è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC (via Steam), ma al momento non ha ancora una finestra di lancio.

Fonte YouTube IGN