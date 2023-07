Dragon Ball e Sand Land si incontrano nella cover di V-Jump

Sand Land e Dragon Ball sono due storie dello stesso autore, Akira Toriyama, uno dei pilastri del fumetto giapponese e non solo visto che le sue opere hanno da sempre influenzato anche altri medium narrativi. Per celebrare l’uscita del lungometraggio dedicato a Sand Land previsto per il 18 agosto in Giappone V-Jump ha deciso di onorare ambo le opere con una illustrazione particolare ritraenti i due protagonisti delle storie recentemente citate.

Nella prossima copertina infatti del numero 9 di V-Jump saranno presenti Goku e Belzebu di Sand Land appunto, il protagonista principale della storia one-shot di Toriyama pubblicata nel 2000 destinata a tornare in auge anche in Italia, magari anche con una nuova edizione del manga precedentemente stampato da Star Comics.

Anche se il numero non è ancora uscito in calce potete vedere l’immagine completa con la copertina della rivista pubblicata su Twitter da @MangaMoguraRE.

Come potete vedere la cover è molto interessante e appunto rappresenta una bellissima illustrazione con al centro i due protagonisti delle storie targate dallo stesso Akira Toriyama. La cover mostra ovviamente anche altre pubblicità ma allo stesso tempo i due sono come vedete al centro di tutto. Come accennato Goku è posizionato lì per spingere ulteriormente Sand Land in procinto di uscire con un film anime dedicato il 18 agosto in Giappone.

Insieme al film e alla papabile nuova edizione del manga è in arrivo anche un videogioco dedicato. SAND LAND di Akira Toriyama sarà lanciato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam, anche se la società non ha annunciato una data di uscita. Lo sviluppo del gioco è affidato a ILCA. Molto simile alla saga di Dragon Quest il titolo si prospetta davvero molto interessante e dona un’aria più ampia a una piccola opera del passato.

Cosa ne pensate di questa bellissima cover?

Fonte Twitter