Sand Land è un manga one-shot del papà di Dragon Ball uscito in Giappone nel 2000 e anche qui in Italia grazie a Star Comics. Come ampiamente discusso durante i mesi scorsi quest’ultimo riceverà un adattamento animato in CGI e a cavallo di esso sarà pubblicato anche un videogioco Action RPG targato Bandai Namco. A tal proposito andiamo a vedere tutti i dettagli condivisi in merito.

SAND LAND di Akira Toriyama sarà lanciato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam, anche se la società non ha annunciato una data di uscita. Lo sviluppo del gioco è affidato a ILCA. Molto simile alla saga di Dragon Quest il titolo si prospetta davvero molto interessante e dona un’aria più ampia a una piccola opera del passato.

Sand Land vi immergerà in un mondo desertico dove sia gli umani che i demoni soffrono di un’estrema carenza d’acqua. L’avventura vedrà al centro delle vicende il Principe dei demoni, Belzebù, lo sceriffo Rao e il demone Ladro partire per la ricerca di una Fonte Leggendaria nascosta nel deserto.

Sand Land: tutti i dettagli sull’videogioco Action RPG

Descritto grossolanamente come un “demone super malvagio” Belzebù ha un cuore puro come quello di un bambino, ma ha una forza sovrumana e capacità telepatiche, mentre Rao uno sceriffo di una piccola città cerca l’aiuto dei demoni per salvare tutta la Terra delle Sabbie dalla carenza d’acqua. Anche Ladro, un vecchio demone saggio con abilità inerenti al suo nome, accampanerà i due personaggi nell’arduo e torrido viaggio appena descritto.

Il videogiocatore impersonerà all’interno del videogioco Belzebù esplorando un vasto mondo insieme a tutti gli altri personaggi presenti nel mondo desertico di Sand Land. La mappa sarà poi completamente esplorabile sia a piedi, sia con i veicoli, così come potete ammirare anche all’interno del video.

I combattimenti tra veicoli e personaggi sono una parte importante dell’azione di gioco. I giocatori avranno accesso a una varietà di veicoli che potranno personalizzare ed equipaggiare con i caricatori per attraversare il deserto, superare gli ostacoli e affrontare un vasto assortimento di potenti nemici.

L’uscita del film è prevista per il 18 agosto in Giappone.

Fonte ANN