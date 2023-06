Sand Land: nuovi dettagli per il film anime tratto dal manga di Toriyama

Sand Land è il prossimo film anime tratto dall’opera omonima del sensei Akira Toriyama, dove nel 2000 creò questo one shot molto interessante pubblicato anche in Italia da Star Comics. A tal proposito, così come leggiamo su ANN è stato pubblicato un nuovo trailer di circa 90 secondi, dove abbiamo occasione di vedere di più a proposito del film.

La TOHO distribuirà il film nelle sale giapponesi il 18 agosto. Il film sarà interpretato da:

Mutsumi Tamura nel ruolo di Belzebù

Kazuhiro Yamaji nel ruolo di Rao

Chō nel ruolo del ladro

Satoshi Tsuruoka: Generale Are

Nobuo Tobita: Generale Zau

Akio Ōtsuka: Satana

Chafurin: il re

Tomokazu Sugita: il papà del nuotatore

Koji Yusa: Luccio

Hiroyuki Yoshino: Squalo

Masafumi Kobatake: Guppy

Toshihisa Yokoshima (“Tales of Crestoria: The Wake of Sin”, “Amanatsu”, “Cocolors”, sequenze dei giochi di Dragon Quest) dirige il film presso Sunrise, Kamikaze Douga e Anima, mentre Hiroshi Koujina (Ryoma! The Prince of Tennis, The Vampire Dies in No Time, Grenadier) è il consulente alla regia.

Hayashi Mori (Cells at Work! Code Black, Drifting Home) ha scritto la sceneggiatura. Yoshikazu Iwanami dirige il suono e Yūgo Kanno (JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders, Psycho-Pass, Ajin) compone le musiche. Una produzione e un team davvero interessante, che alzano maggiormente l’hype per questo nuovo film anime.

Il manga sta ispirando anche un gioco di ruolo d’azione per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam. Questo per confermare ancora una volta il ritorno in pompa magna del sensei Toriyama, uno degli autori più importanti della sua generazione, nonché ispirazione per gli artisti del futuro.

Nelle interviste inerenti a Sand Land Akira Toriyama ha sempre dichiarato la sua sorpresa nel vedere dopo più di 20 anni una sua storia trasposta in versione animata, dove il 2D si incontra con la 3D CGI cavalcando l’onda delle ultime novità in campo animato giapponese. Cosa ne pensate delle ultime novità?

Fonte Anime News Network