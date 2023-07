Bleach, uno dei live action più riusciti a detta di molti sta per essere rimosso dal catalogo Netflix. Se ve lo state chiedendo anche questo è stato distribuito in Italia dalla nota piattaforma streaming, anche se parliamo di una produzione completamente giapponese. A detta di molti l’adattamento è davvero buono e possiamo tranquillamente dire che la piattaforma sta per perdere uno dei migliori live action che ha in catalogo.

In questo caso parliamo del primo adattamento in live action dell’iconico manga di Tite Kubo, diretto da Shinsuke Sato che dà vita a Ichigo Kurosaki con l’aiuto dell’attore Sota Fukushi e accoglie i fan nella città di Karakura. Questo adattamento live-action adatta i primi archi dell’anime fino a quando Rukia viene affidata alla Soul Society, per cui il film si conclude con un cliffhanger.

Nonostante i tagli e i vari adattamenti il film è stato davvero apprezzato dal pubblico e le recensioni sono per la maggior parte positive e lasciano davvero poco spazio alla critica. Tutte le scelte del regista sono state ponderate alla perfezione e proprio per questo quest’ultimo ha fatto davvero un buon lavoro.

Bleach – Live Action sarà rimosso da Netflix nel mese di agosto

Purtroppo nonostante il buon successo non è mai stato annunciato un sequel e per questo dall’2018 non abbiamo nessuna novità in merito a un nuovo film. Al momento il lungometraggio è ancora disponibile e se non ne conoscevate l’esistenza avete fino al 18 agosto per vederlo su Netflix, successivamente sarà rimosso.

Bleach (ブリーチ Burīchi?), conosciuto anche come Bleach: The Soul Reaper Agent Arc è un film del 2018 diretto da Shinsuke Satō. Il suo successo è stato davvero ottimo anche se alla fine non è mai stato annunciato un secondo film. Forse con l’arrivo dell’anime le cose potrebbero cambiare, intanto che viene adattata anche la parte finale della storia in maniera animata.

Fonte Comic Book