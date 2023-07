Bleach TYBW: l’episodio 15 dell’anime introduce i cambiamenti dal manga

Bleach è tornato quest’estate sul piccolo schermo con la seconda parte dell’anime La Guerra dei Mille Anni. E diverso tempo fa avevamo riportato che Tite Kubo aveva anticipato che l’anime avrebbe mostrato ai fan dei contenuti esclusivi e inediti mai visti nel manga. E con il presente articolo vogliamo riportare che i nuovi episodi della seconda parte di Bleach hanno già mostrato delle modifiche rispetto al manga.

L’episodio 15 infatti ha presentato dei cambiamenti che sono sicuramente graditi considerando quello che è successo nell’originale. Bleach: La Guerra dei Mille Anni ha ufficialmente dato il via alla battaglia tra i mietitori di anime e le forze di Sternritter con i nuovi episodi estivi. E la conclusione dell’episodio precedente ha visto i personaggi più forti fare la loro mossa sulla Soul Society. Ora il secondo episodio sta permettendo ai fan di iniziare a vedere più cose circa le brutali tattiche dei nemici.

L’episodio 15 di Bleach ha avuto inizio rivelando alcuni membri dello Sternritter, non presentati nella prima parte della serie. Ciò include il nemico apparentemente robotico BG9, che ha sconfitto Soifon nella prima parte de La Guerra dei Mille Anni. Il suo obiettivo è cercare di rintracciare il Capitano e per farlo si avvicina al Vice Capitano, Marechiyo Omaeda. Quindi minaccia sua sorella minore, Mareyo, che deve convincerlo a parlare. E proprio questo confronto è avvenuto in modo molto diverso nel manga di Tite Kubo, dopo Mareyo ha la peggio.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider imadoubled. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

the change in tybw anime that i never knew i needed 👏💯👍🔥 https://t.co/hZMvkv0zHi pic.twitter.com/Xiv0IU5azf — ⭐ D_D ⭐ (@imadoubled) July 15, 2023

Come si può vedere da questo contenuto interessante, il capitolo 549 del manga Bleach vede BG9 minacciare l’intera famiglia di Omaeda prima di infilzare sua sorella minore, Mareyo. Ma l’episodio 15 dell’anime di Bleach interpreta diversamente la fine di questo confronto, dando a Marechiyo giustizia. Piuttosto che essere sorpreso nel vedere sua sorella colpita, Marechiyo riesce a intervenire e a proteggere sua sorella, subendo l’attacco diretto a lei.

Questo cambiamento rimuove parte della brutalità e della freddezza dell’assalto iniziale di BG9 nei confronti di Marechiyo. Lo scontro tra il Vice Capitano e Soifon contro lo Sternritter avrà seguito sul piccolo schermo e Marechiyo sarà molto più lucido rispetto alla versione del manga che lo ha visto sconvolto dopo l’assalto subito da sua sorella.

Fonte – Comicbook