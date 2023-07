Baki Hanma è il reboot della serie del 2001, tratta a sua volta dal manga degli anni novanta Baki the Grappler, al momento ancora in corso di pubblicazione. Netflix ha deciso nel 2018 di rilanciare il prodotto dividendo questa prima stagione in 3 parti, abbracciando un importante arco narrativo del manga.

Con Baki: 3 motivi per guardare l’anime Netflix vogliamo spronare tramite alcuni dettagliati motivi il perché questo prodotto merita una possibilità, vista anche la sua forma atipica che scinde dal classico anime da combattimento, grazie alle aggiunte estreme inserite all’interno di quasi ogni episodio.

Oggi da come avrete letto dal titolo andremo ad analizzare i tre punti forti della prima stagione anime, riuscendo così a valorizzare un prodotto che forse si merita ancora più successo di quello che già possiede. Siete pronti?

Baki: 3 motivi per guardare l’anime Netflix

Personaggi carismatici Varietà di arti marziali estremizzate Qualità visiva e sonora eccelsa

1. Personaggi carismatici

Quando parliamo di anime da combattimento è facile ricadere in cliché, o semplicemente trovarsi davanti personaggi stereotipati e privi di carisma. Questo con il passare del tempo può appesantire la visione, facendo mollare allo spettatore drasticamente il prodotto: beh, Baki è l’esattamente l’opposto.

La serie di certo non cade in questa trappola e riesce sapientemente a costruire sulle basi del battle shonen un roster vario e dinamico appunto, dove lo spettatore trova sempre da ammirare e apprezzare. I personaggi di Baki hanno carisma da vendere e di certo non annoiano mai, grazie alla loro indole frenetica e aggressiva.

I personaggi della serie sono ispirati a wrestler, lottatori di MMA, artisti marziali, assassini, personaggi storici e anche combattenti dei videogame, come ad esempio Street Fighter (la somiglianza tra Akuma e Yujiro Hanma è alquanto impressionante ndr). Questo permette allo spettatore di trovarsi davanti dei combattenti e dei personaggi non scontati, che non cadono come accennato nel “già visto”.

2. Varietà di arti marziali estremizzate – Baki: 3 motivi per guardare l’anime Netflix

Tra i punti di forza di Baki troviamo sicuramente la presenza di molti stili di arti marziali mostrati in maniera dettagliata, portati poi all’estremo dagli stessi personaggi della serie. Chi ha un minimo di conoscenza sa benissimo il come l’autore originale del manga abbia voluto descrivere alla perfezione gli stili di combattimento rappresentati, variando dalla boxe fino all’MMA, passando anche per il Karate, il Judo e via discorrendo.

Qui apprendiamo da subito la chicca di Baki: queste arti da combattimento vengono analizzate e descritte alla perfezione nella serie, venendo appunto estremizzate talmente tanto da sembrare surreali, creando così un mix equilibrato tra realtà e finzione. Lo spettacolo è assicurato a ogni scontro, mentre il ritmo incalza solamente e non scende mai sotto un determinato standard: un punto focale davvero degno di nota.

3. Qualità visiva e sonora eccelsa

Spesso si sottovaluta questo aspetto o si dà anche per scontato, ma alla fine una buona realizzazione è quello che serve per dare il giusto tono alla parte scritturale, all’idea inizialmente presente all’interno della mente dei creatori.

Principalmente strutturato con tecniche di animazioni classiche (anche se alla fine sprazzi di CGI sono sempre presente ndr), l’anime offre allo spettatore un ottima messa in scena, dove la violenza estrema sembra essere sempre messa in risalto in ogni scena, aggiungendo il tutto a una fluidità e una regia degna di nota.

Come se non bastasse ogni frase e ogni combattimento è coronato da una colonna sonora hardcore e sempre adatta alla situazione, capace di suscitare nello spettatore una grinta inaspettata a ogni colpo scagliato e a ogni colpo subito. Una qualità totale eccelsa che senza dubbio si pone tra i punti di forza maggiori della serie anime.

Voi avete già visto Baki? Al momento Netflix ha pubblicato sulla piattaforma “Baki Hanma – Son of Ogre”.