Baki Hanma si concluderà quest’estate

Baki Hanma è uno degli esempi di manga spokon più importanti di sempre, al punto da diventare un’istituzione nel mondo delle serie anime. La storia di Baki Hanma, scritta e disegnata dal mangaka Keisuke Itagaki, ha fatto il suo debutto nel 1991 e si è conclusa nel 1999. Pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Champion, la serie racchiude tutti i suoi capitoli in 42 volumi.

Il protagonista principale è un ragazzo abile nei combattimenti che cerca di farsi strada nel mondo della lotta da strada. Cerca vendetta nei confronti di suo padre, Yujiro Hanma, dopo che questo ha ucciso sua madre. Recentemente abbiamo riportato che la seconda stagione anime è pronta a debuttare su Netflix il mese prossimo, ma con il presente articolo vogliamo riportare che l’ultima trama del manga si concluderà questo mese.

L’ultimo manga di Baki The Grappler, si intitola Baki-Dou e si concentra sul “Figlio dell’orco” che combatte contro un guerriero così potente da essersi guadagnato il titolo di “Sumo-God”. Basato su un vero lottatore di sumo noto come Nomi no Sukune, che si ritiene sia il fondatore del sumo wrestling, il manga vede Baki coinvolto in una delle sue sfide più dure. Dopo la conclusione di Baki-Dou, il manga andrà in pausa, anche se al momento non ci sono voci su cosa si concentrerà una nuova possibile trama o quando potrebbe potenzialmente arrivare.

Per il momento ricordiamo che Baki Hanma tornerà su Netflix il 26 luglio. Baki si ritroverà ad affrontare una minaccia emersa dall’era preistorica. Il suo nome è Pickle ed è un uomo primitivo perfettamente conservato in una formazione rocciosa salina. Questo umanoide gigante visse originariamente nell’era Giurassica/Cretacea.

Dopo questa nuova serie di episodi, la serie si prenderà una breve pausa per tornare il 24 agosto. In questo modo tutti i fan potranno finalmente ricevere l’arco che stavano aspettando in quanto Baki tornerà ad affrontare Yujiro nella saga Padre vs figlio.

Il mangaka Kisuke Itagaki è famoso principalmente per questo manga spokon, ma anche per essere il padre di Peru Itagaki. Si tratta della mangaka che ha scritto e disegnato Beastars. Proprio come Baki, anche Beastars ha ricevuto un adattamento anime su Netflix, e tornerà nel 2024 con la sua ultima stagione.

