Baki Hanma: nuovo trailer e data di uscita della seconda stagione

Baki Hanma è una serie manga giapponese scritta e illustrata da Keisuke Itagaki. Originariamente serializzato sulla rivista di manga shōnen Weekly Shōnen Champion dal 1991 al 1999 Baki Hanma è stato poi raccolto in 42 volumi tankōbon da Akita Shoten.

La serie incentrata sulle vicende dell’aspirante combattente più forte del mondo, Baki Hanma, ha annunciato la seconda stagione dell’adattamento anime e arriverà molto presto. I prossimi episodi della serie anime vedranno il figlio di Yujiro Hanma e i suoi compagni combattere contro una minaccia preistorica.

Baki The Grappler, il titolo originale della serie, si concentra sul figlio dell’uomo più forte del mondo. Piuttosto che sperare di fermare suo padre, Yujiro Hanma, per il bene dell’umanità, Baki cerca di diventare più forte del suo “caro vecchio papà”. Il suo obiettivo è di vendicare la morte di sua madre, superando anche il suo genitore. Da quando la serie ha debuttato per la prima volta nel 1991, ha continuato a seguire il viaggio di Baki nelle pagine del manga.

La prossima stagione presenterà due archi divisi. Il primo esplorerà la lotta di Baki e dei suoi amici contro il villain noto come Pickle, e la seconda metà invece promette la tanto attesa rivincita tra il protagoniosta dell’anime e suo padre.

La prima metà della prossima stagione di Baki Hanma debutterà il 26 luglio e si concentrerà su “The Tale of Pickle & The Pickle War Saga”. La seconda metà, “The Father Vs Son Saga”, debutterà invece il 24 agosto. Tra questi due archi, aspettati alcune delle battaglie più selvagge e brutali della serie fino a quando Baki affronta sia un uomo delle caverne che suo padre.

Allo stato attuale, una terza stagione di Baki Hanma non è stata confermata da Netflix. Baki non ha combattuto contro suo padre dalla fatidica notte in cui Yujiro ha ucciso sua madre, il che significa che sono passati anni per il protagonista del combattimento da quando si è scontrato con suo padre. Con i risultati che Yujiro Hanma ha mostrato nel corso della serie, la vittoria di Baki è tutt’altro che assicurata, anche se ha sicuramente fatto molta strada dalla sua adolescenza che ha dato il via al franchise.

Fonte – Comicbook