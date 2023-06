Oshi no Ko sigla un nuovo record di vendite grazie all’anime

Oshi no Ko è un manga seinen scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari e dal 23 aprile 2020 è serializzato sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha. Questa serie si è rivelata la sorpresa di quest’anno e, come accade quasi sempre, in seguito al debutto della prima stagione anime, il manga ha segnato un numero di vendite molto importante. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che il manga di Akasaka e Yokoyari ha siglato un altro record di vendite.

Infatti Oshi no Ko ha ufficialmente raggiunto 9 milioni di copie in circolazione con soli 11 volumi in totale. Si tratta di un milione in più rispetto alle vendite del periodo primaverile. Quindi è ora innegabile la crescita importante di Oshi no Ko.

Non a caso è uno dei titoli più chiacchierati tra i fan. Il manga ha catturato l’attenzione in tutto il mondo dopo la una premiere estesa dell’adattamento anime. La qualità delle animazioni del primo episodio è di ottima fattura, ma oltre a questo presenta un colpo di scena che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Annunciato il 9 giugno 2022, l’anime di Oshi no Ko è prodotta dallo studio di animazione Doga Kobo e diretta da Daisuke Hiramaki, con Chao Nekotomi come assistente alla regia. Jin Tanaka si occupa della sceneggiatura e Kanna Hirayama lavora al design dei personaggi.

Oshi no Ko è ora una delle serie anime più viste e i servizi giapponesi continuano a inserirla nelle varie top ten. In Italia il manga è edito in da Edizioni BD, con il primo volume che ha debuttato il 30 marzo. Le vicende ruotano attorno alla sedicenne Ai Hoshino, una talentuosa e bellissima idol, molto amata dai suoi fan. Sembrerebbe la personificazione della perfetta e pura fanciulla, ma c’è altro da scoprire. Uno dei tanti fan di Hoshino è Goro Honda, un ginecologo che vive in un’area rurale.

Un giorno la giovane idol si presenta alla porta del suo studio con il suo tutore, in attesa di di due gemelli. Goro promette alla giovane di aiutarla ad avere un parto sicuro. Tuttavia, una misteriosa figura causa l’improvvisa morte del dottore, o almeno così pare. Infatti si risveglia in grembo alla sua amata idol, scoprendo di essere rinato come uno dei figli di Ai Hoshino.

Fonte – Comicbook