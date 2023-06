Demon Slayer: cosa lascia insoddisfatti alcuni fan della terza stagione?

La terza stagione di Demon Slayer era sicuramente tra le serie anime maggiormente attese tra i fan sparsi in tutto il mondo. Ha poi fatto il suo debutto nel periodo primaverile del 2023, riportando Tanjiro, Nezuko e i suoi amici inseparabili, dopo la violenta battaglia nel Distretto dei piaceri. La terza stagione anime adatta gli eventi del Villaggio dei Forgiatori di Katana che ha introdotto altri personaggi della serie. Stiamo infatti parlando delle Lune Crescenti 4 e 5, che hanno portato all’ingresso in battaglia del Pilastro della Nebbia e dell’Amore. Ma, sfortunatamente, sembra che non tutti i fan di Demon Slayer siano entusiasti degli attuali combattimenti e della trama che si svolgono nell’adattamento dell’anime.

Il Villaggio dei Forgiatori di Katana, ha introdotto due Pilastri al fianco di Tanjiro e Nezuko. Oltre a questi due incredibili spadaccini, ai giovani protagonisti della serie si è unito Genya, un aspirante Pilastro. Una delle maggiori lamentele per quest’ultima stagione è sicuramente il ritmo, che non ha permesso ai personaggi di Demon Slayer di esprimersi come era accaduto negli archi precedenti. Al momento mancano solo tre episodi prima che la terza stagione si concluda, e ci sono molti punti della trama da concludere. Tuttavia questa stagione si è concentrata molto sulle battaglie e sui flashback che questa hanno generato.

Lo studio di animazione Ufotable ha sempre fatto centro con le prime due stagioni, con molti fan della serie che condividono su questo. Ma allo stesso modo ritengono che il Villaggio dei Forgiatori di Katana non sia riuscito a tenere il livello delle prime due. Sebbene l’animazione sia ancora una volta sbalorditiva, molti fan sostengono che la natura disinvolta di quest’ultimo arco non abbia dedicato molto spazio ai momenti più culminanti dei personaggi. L’ottavo episodio si è concentrato moltissimo sul tragico passato di Muichiro, il Pilastro della Nebbia. Nonostante il contenuto straziante, lo sviluppo del personaggio potrebbe aver peccato sul tempismo dell’arco in generale.

La popolarità della serie shonen alza tanto le possibilità di poter guardare in futuro una inevitabile quarta stagione. Ma, attualmente, molti fan di Demon Slayer si chiedono se Il Villaggio dei Forgiatori di Katana possa capovolgere la situazione di insoddisfazione di molti fan. Anche perché ricordiamo che ci sono solo poche storie rimaste prima della conclusione del materiale originale del manga.

