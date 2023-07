Dragon Ball Super: nuove anticipazioni del capitolo 95

Il manga di Dragon Ball Super prosegue il suo percorso, continuando ad adattare la storia dell’ultimo lungometraggio del franchise shonen. Al momento possiamo dire che il manga ha per lo più seguito la storia di Super Hero alla lettera, ma allo stesso tempo ha approfondito e aggiunto contenuti originali in termini di scene sia per i guerrieri Z che per l’esercito del Fiocco Rosso. Ora Dragon Ball Super tornerà con il capitolo 95, che vedrà Gohan entrare in scena per dare il via alla grande battaglia finale. E con il presente articolo vogliamo riportare le nuove anticipazioni che mostrano come il figlio di Goku combatterà contro i nuovissimi androidi.

Recentemente abbiamo parlato di un dibattito circa la scelta di disegnare un nuovo arco del manga adattando gli eventi di Super Hero. E sicuramente il manga ha rilasciato alcuni momenti degni di nota legati all’esercito del Fiocco Rosso, Crilin e Vegeta rimanendo molto fedele al film. Il manga deve ancora rivelare quale sarà il capitolo finale di questo adattamento. Ma dal momento che la lotta tra Gohan e Gamma 1 e 2 è iniziata, immaginiamo che il Super Hero Arc avrà durata di pochi altri capitoli prima di esplorare nuove storie ed eventi.

Nel capitolo precedente del manga, Dragon Ball Super si è concentrato su Gohan che ha portato il livello della battaglia su un piano superiore trasformandosi in un Super Saiyan. Ovviamente, per via dell’attuale livello di potere dei Gamma, dovrà spingersi oltre per batterli. E la nuova anteprima del capitolo 95 mostra che presto si vedrà la trasformazione in Gohan Beast per la prima volta nel manga.

#dbspoilers The roughs are out for DBS ch.95, “The Mightiest Teacher and Disciple”. The West City police monitor the situation at RR HQ, while at the theater Kuririn and family finish watching Clean God 2. Marron loved it while 18 thought it was stupid. https://t.co/mxqQmfRxLO pic.twitter.com/GrL6Ij2h7s — Todd Blankenship (@Herms98) July 14, 2023

Il capitolo 95 si intitolerà “Il più potente maestro e discepolo” e come si può vedere dal contenuto riportato ci sono nuove anticipazioni, visibili cliccando sul post.

Al momento, Dragon Ball Super non ha confermato cosa accadrà nel manga dopo la conclusione dell’Arco Super Hero. Tuttavia è probabile che, basandoci sulla conclusione dell’arco di Granolah il Sopravvissuto, i Guerrieri Z affronteranno Freezer e la sua terrificante nuova trasformazione. Black Freezer rimane attualmente l’essere mortale più potente dell’universo e al momento Goku, Vegeta, Gohan o Piccolo non hanno possibilità contro di lui.

