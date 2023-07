Dragon Ball Super: il manga deve rivisitare gli eventi di Super Hero?

Il manga di Dragon Ball Super al momento sta adattando gli eventi mostrati nell’ultimo lungometraggio della serie, ossia Dragon Ball Super: Super Hero. Prima di questi, però, Toyotaro e Toriyama hanno realizzato un breve arco prequel che vedeva protagonisti Goten e Trunks, con i due giovani Saiyan che si incaricavano di ripulire la loro città dal crimine. Attraverso questo arco prequel, il manga ha introdotto i nuovi androidi e successivamente ha dato il via alle vicende con Gohan e Piccolo protagonisti. Tuttavia con il presente articolo vogliamo affrontare un dibattito chiedendoci se il manga possa davvero rivisitare gli eventi di Super Hero.

Il manga di Dragon Ball Super vede Gohan arrivare al quartier generale dell’Armata del Fiocco Rosso. I nemici da affrontare e da battere sono che gli androidi Gamma 1 e Gamma 2, che ostacolano la strada dei guerrieri Z. Ad attenderli ci sarà poi Cell Max, che deve ancora entrare in azione ma che sicuramente lascerà il segno come ha fatto nel film. E quindi il manga dovrebbe adattare il materiale del film, ma allo stesso tempo potrebbe arricchire alcuni degli eventi, per offrire momenti mai visti e quindi inediti e originali.

La rivisitazione offre anche ad Akira Toriyama e Toyotaro l’opportunità di apportare alcune modifiche al film. Ad esempio la spiegazione ulteriore della nuova tecnica di allenamento di Vegeta. Ma, mentre il manga fornisce maggiori informazioni su personaggi come Vegeta, Piccolo e Crilin, questo significa anche che i lettori dovranno aspettare più a lungo per un nuovo arco narrativo. Considerando il grande finale dell’arco di Granolah il sopravvissuto, tutti i fan della serie shonen erano impazienti di vedere cosa sarebbe successo dopo, con il ritorno inaspettato di Freezer.

Il suo ritorno ha svelato una nuova trasformazione, nota come Black Freezer, siglando la conclusione di questo arco narrativo. Freezer ha infatti eliminato senza sforzi i principali antagonisti degli Heeter. In questo modo ha infatti rivelato di essere il nuovo essere più forte dell’universo. Dunque è giusto che il manga rivisiti gli eventi di Super Hero? Rispondiamo dicendo che più a lungo il manga rimarrà concentrato su Super Hero, più a lungo i fan dovranno aspettare a rivedere Freezer. E questo, per molti lettori, potrebbe essere un punto negativo.

Fonte – Comicbook