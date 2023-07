Mushoku Tensei: la seconda stagione ha già subito alcune censure

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione dell’anime. Si tratta di è una serie di light novel di Rifujin na Magonote che narra le avventure di un uomo senza lavoro e senza speranza che si reincarna in un mondo fantastico conservando i suoi ricordi. Il suo obiettivo è quello di vivere la sua nuova vita senza rimpianti.

Quindi tutti gli appassionati della serie sono entusiasti di rivedere Radeus in azione. Tuttavia con il presente articolo vogliamo riportare che Mushoku Tensei sia già stato colpito da censura durante la premiere della seconda stagione. Ricordiamo che il 2 luglio la serie è tornata sul piccolo schermo con la seconda stagione e tutti i fan hanno potuto rivedere i personaggi principali di Mushoku Tensei oltre a Rudeus. Ad un certo punto, l’episodio ha puntato i riflettori su Darius Ganius, l’uomo avido che si è mostrato in una posizione piuttosto compromettente.

Questo personaggio debutta tenendo in braccio una giovane ragazza vestita in modo succinto. E Genius le accarezzarle la schiena. La ragazza è ovviamente a disagio e la scena censurata basta per dare i brividi a chiunque. Tuttavia, nell’episodio inedito, le cose peggiorano molto. Il filmato originale mostra Darius che tocca la ragazza in modo inappropriato, ed è tutto visibile in modo più dettagliato.

Questa clip è stata mostrata ai fan in Giappone che si iscrivono a piattaforme non censurate. Ma molti hanno potuto guardare direttamente sul piccolo schermo questo l’episodio modificato. Questa scena censurata è arrivata agli occhi di diversi fan di Mushoku Tensei tramite le piattaforme di streaming al di fuori dell’Asia. Dunque alcune piattaforme hanno ottenuto il filmato originale, ma siti come Crunchyroll l’hanno chiaramente censurata.

Le vicende della serie ruotano attorno a un neet trentaquattrenne, che perde la vita in un incidente stradale e si ritrova catapultato in un mondo magico. E infatti si risveglia reincarnandosi in un bambino appena nato, senza perdere i ricordi della sua vita passata. Prima che possa muovere correttamente il proprio corpo, egli decide che non farà più gli stessi errori che ha compiuto nella sua prima vita e che, invece, vivrà senza rimpianti la nuova vita che gli è stata concessa.

