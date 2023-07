One Piece Day: ecco dove potete guardare l’evento in streaming

Il One Piece Day sarà trasmesso in streaming per la prima volta. Lo hanno annunciato durante l’Anime Expo Bandai Namco Entertainment, Shueisha e Toei Animation, ovviamente gli organizzatori dell’evento. Quest’ultimo sarà anche tradotto in inglese così da donare a un pubblico maggiore la possibilità di seguirlo come si deve.

Lo streaming del primo giorno sarà disponibile il 21 luglio dall’1:00 all’1:55 a.m. PDT/4:00 a.m. alle 4:55 a.m. EDT. Lo streaming del secondo giorno sarà disponibile dal 21 luglio alle 17:40 PDT al 22 luglio alle 1:30 PDT/ 21 luglio alle 20:40 EDT al 22 luglio alle 4:30 EDT, sul canale YouTube dedicato.

Il One Piece Day è ovviamente volto a festeggiare l’uscita ufficiale del manga di Oda ogni anno, così come in un certo qual modo accade con Star Wars. L’evento si svolgerà presso il centro congressi Tokyo Big Sight il 21 e 22 luglio, con una diretta streaming su YouTube in tutto il mondo come accennato in questa sede.

L’evento sarà caratterizzato da una proiezione “applaudita” dell’anime One Piece Film Red il primo giorno, in cui saranno consentite grida e applausi. Il secondo giorno ci sarà un evento sul palco con i membri del cast e annunci di merchandising di One Piece, oltre ad altre attività: quindi un sogno per tutti i fan del noto brand shonen.

One Piece Day: ecco dove potete guardare l’evento in streaming

Dal 2017 la Japan Anniversary Association ha riconosciuto il 22 luglio come “One Piece Day”, per commemorare l’anniversario del debutto del manga (anche se il manga è stato lanciato il 19 luglio 1997, è stato pubblicizzato come lancio il 22 luglio).

Il One Piece Day si è tenuto il 22-23 luglio dello scorso anno, con un livestream su YouTube accompagnato da sottotitoli in inglese. I link allo streaming saranno diversi, quindi qui potete seguire il 21 luglio, e qui il 22.

Cosa ne pensate di questo evento? Ci saranno delle sorprese rilevanti in merito?

Fonte Anime News Network