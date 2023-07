One Piece: Eiichiro Oda chiarisce la differenza tra il CP0 e il CP9

One Piece è tra i manga che ha introdotto il maggior numero di personaggi di sempre e questo è chiaramente accaduto per via degli oltre 20 anni di serializzazione della serie shonen. Scritto e disegnato da Eiichiro Oda, attualmente le avventure di Monkey D. Rufy si trovano nell fase conclusiva, dopo la fine degli eventi dell’arco di Wano.

Il manga è pronto a tornare questo mese con il capitolo 1087, dopo una pausa di un mese che ha costretto Oda a fermarsi per curare un problema di astigmatismo. Ora la pausa è quasi finita e prima di tornare a focalizzarci suo manga vogliamo riportare alcuni aggiornamenti che il mangaka stesso ha rilasciato sulla famosa rubrica SBS.

Si tratta di uno spazio speciale dedicato ai fan, con i quali Oda può interagire rispondendo alle loro domande in modo scherzoso o serio. E con il presente articolo vogliamo riportare nuovi dettagli in seguito al rilascio del volume 106 della serie.

Il mangaka ha infatti rivelato che nel quindicesimo lungometraggio animato della serie shonen, One Piece Film: Red tra i componenti del CP0 vi erano anche Blueno e Kalifa. Ricordiamo che questi due funzionari del Governo Mondiale facevano parte del CP9, che ha debuttato nel manga durante l’arco di Water 7 ed Enies Lobby, insieme a Lucci Kaku e così via.

Oda ha chiarito infatti che tutti coloro che facevano parte del CP9, sono passati in automatico al CP0. E tra i componenti del CP0, coloro che sono in possesso di una maschera, quindi Lucci, Kaku e Stussy sono chiamati assassini mascherati. E in quanto rappresentati di questa carica, gli vengono assegnate delle missioni speciali e più delicate rispetto a tutti gli altri membri del CP0.

Questa organizzazione speciale si è vista in azione durante l’attuale arco narrativo in corso. Sull’isola di Egghead infatti, Lucci, insieme a Kaku e Stussy è riuscito ad approdare superando diverse barriere con l’obiettivo di prendere la testa di Vegapunk. Questo perché uno dei suoi satelliti, aveva spifferato al Governo Mondiale lo scopo di ricerca segreto dello scienziato.

E dato che non poteva effettuare alcune ricerche o studi sul secolo del grande vuoto, il CP0 aveva l’incarico di eliminare l’uomo più intelligente del mondo, senza però riuscirci.

Fonte – TWITTER (sandman_AP)