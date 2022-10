One Piece: svelato il piano segreto del CP0!

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e le acque anche se al momento possano sembrare tranquillo, presto torneranno ad agitarsi!

Dopo le vicende di Wano, un’isola chiusa, i pirati di Cappello di Paglia hanno potuto capire tutto quello che era successo nel mondo esterno. Tutto è piuttosto movimentato e la causa principale è la decisione della marina di sciogliere la Flotta dei Sette.

Infatti non appena questi pirati che collaboravano con la marina hanno perso questo titolo, si sono ritrovati la Marina alle calcagna e i primi scontri si sono registrati.

Rufy e Buggy sono i due nuovi Imperatori del Mare, Crocodile ha fondato la Guild Cross e di Sabo non si hanno più notizie. Tuttavia l’imperatore delle Fiamme è riuscito a smentire tutte le voci che lo consideravano l’autore dell’assassinio di Re Cobra e della scomparsa di sua figlia, Vivi.

Nel capitolo 1061 di One Piece gli appassionati hanno avuto modo di scoprire per la prima volta dopo tanti anni l’identità di uno dei personaggi più geniali del manga di Oda. Parliamo di Vegapunk e scoprire che si trattava di una giovane donna non ha mai convinto davvero i fan.

Di fatto il capitolo 1062 ha fatto luce sulla verità dell’identità di Vegapunk. In realtà lo scienziato si è “diviso” in sei satelliti, dunque in sei parti. Sempre il nuovo capitolo ha fatto però luce sul piano segreto del CP0 e ha a che fare proprio con Vegapunk!

Nel nuovo mondo, su una nave del Governo Mondiale, ci sono Rob Lucci, Kaku e Stussy e i tre parlano della loro prossima mossa. Fondamentalmente rivelano che il loro obiettivo finale è quello di eliminare tutti i sei satelliti di Vegapunk compreso quello originale. Per farlo si serviranno del Seraphim di Kuma, a bordo con loro. Non ci sono dettagli ulteriori su questa loro mossa, ma, come fa notare Lucci, potrebbe avere a che fare con quanto accaduto con il Regno di Lulusia. Quest’isola non esiste più e il responsabile potrebbe essere proprio Im.