Il live action di Occhi di Gatto sta continuando con la produzione e ora, da come leggiamo su Anime News Network ha condiviso alcuni dettagli per quanto riguarda il cast, al momento molto interessante.

Le news al riguardo arrivano come sempre dal canale francese TF1, che ha rivelato la scorsa settimana che la serie francese live-action del manga Cat’s Eye di Tsukasa Hojo ha ingaggiato Constance Labbé, Camille Lou e Claire Romain. Da come potete leggere il tutto è una produzione francese, quindi anche per questo non sappiamo ancora nulla a proposito di una distribuzione internazionale.

La serie avrà otto episodi da 52 minuti e si svolgerà nei giorni nostri, quindi nel 2023, rispettando in un certo senso il concetto della storia originale. L’inizio delle riprese è previsto per l’autunno, anche se come sempre il tutto potrebbe sempre variare.

Il quotidiano Le Parisien ha riportato a marzo che il canale francese TF1 sta producendo la serie. Alexandre Laurent dirige la serie e la società di produzione Big Band Story ne cura la supervisione. Michel Catz, Justine Kim-Gautier, Antonin Martin-Hilbert, Anne-Charlotte Kassab, Coline Dussaud, Audrey Gagneux e Sophie Maurer stanno scrivendo la sceneggiatura.

Il giornale ha inoltre riportato che la serie andrà in onda in prima serata su TF1. Il distributore europeo Newen Connect dei Newen Studios, di proprietà del Gruppo TF1, distribuisce la serie a livello internazionale.

Occhi di Gatto: nuovi dettagli dal live action dedicato al noto franchise

Il franchise ha recentemente ispirato l’anime crossover in CG cel-shaded Lupin III vs. Cat’s Eye. L’anime ha debuttato il 27 gennaio in esclusiva mondiale su Amazon Prime Video.

Il nuovo progetto celebra sia il 50° anniversario dell’anime Lupin III che il 40° anniversario di Cat’s Eye. La pellicola non ha entusiasmato il pubblico, anche se alla fine parliamo di due franchise sempre freschi e mai invecchiati veramente.

